Επίθεση σε κωμικό: Ισπανός πατέρας τον γρονθοκόπησε πάνω στη σκηνή

Απρόσμενη τροπή πήρε το σόου ενός stand up κωμικού το βράδυ της Δευτέρας (03/06) στη Μαδρίτη, αφού δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν άνδρα ενώ βρισκόταν on stage. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζεται ο μουσικός Αλμπέρτο Πουτζιλάτο, γνωστός στην Ισπανία για τη συμμετοχή του σε ακροδεξιά κινήματα, να ορμάει πάνω στον κωμικό Χαϊμέ Καραβάκα και να τον χτυπάει με δύναμη στο κεφάλι. Σύμφωνα με τη New York Post, αφορμή για την επίθεση στάθηκε ένα «σεξουαλικό αστείο» που είχε κάνει νωρίτερα ο κωμικός στα social media, και πιο συγκεκριμένα κάτω από μια ανάρτηση του Πουτζιλάτο στο «Χ» για τον τριών μηνών γιο του.

Ειδικότερα, ο μουσικός είχε ποστάρει μια φωτογραφία του μωρού με τη λεζάντα «το καμάρι μου», κάτω από την οποία ο κωμικός σχολίασε ότι «κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει γκέι και όταν μεγαλώσει να βαρεθεί να γλείφει μ… ψ…». Ο μουσικός αντέδρασε αμέσως οργισμένα. «Σε διαβεβαιώ ότι θα ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που είπες για τον 3 μηνών γιο μου και ότι θα ανακαλύψεις ότι η πραγματική ζωή δεν είναι Twitter», απάντησε online στον Καραβάκα, προτού εμφανιστεί τελικά στο σόου του για να κάνει την απειλή του πραγματικότητα.

Un padre se enfrenta con el cómico Jaime Caravaca después de que este hiciera comentarios sexuales sobre su hijo de tres meses en redes sociales. pic.twitter.com/bRBgxjcxQx — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 3, 2024

Δέχτηκε και απειλές για τη ζωή του

Στο βίντεο της επίθεσης στο κλαμπ όπου εμφανιζόταν ο Καραβάκα το βράδυ της Δευτέρας, ο Πουτζιλάτο εμφανίζεται να χτυπά τον κωμικό ζητώντας του να επαναλάβει αυτό που έγραψε για τον μικρό του γιο, και να εξηγεί στο αναστατωμένο κοινό τους λόγους για τους οποίους εξερράγη. Ο Καραβάκα αργότερα σχολίασε μέσω «Χ» την επίθεση που δέχτηκε, αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκε και απειλές για τη ζωή του. «Η πρόθεσή μου να αστειευτώ κατέληξε σε ένα ατυχές και τελείως ανάρμοστο σχόλιο από τη μεριά μου. Ζητώ συγγνώμη σε οποιονδήποτε προσβλήθηκε. Ας αφήσουμε πίσω μας τη βία και ας δημιουργήσουμε έναν καλό κόσμο για να μεγαλώνουν οι άνθρωποι ελεύθεροι», έγραψε ο Καραβάκα.

Ο Πουτζιλάτο, που δεν έχει γίνει γνωστό εάν αντιμετωπίζει δίωξη για τις ενέργειές του στο κλαμπ, απάντησε γρήγορα λέγοντας ότι αποδέχεται τη συγγνώμη του κωμικού. «Υπερασπίζομαι την ελευθερία έκφρασης όπως και το δικαίωμά μου να απαντώ ανάλογα. Δεν θέλω το κακό σου και ελπίζω αυτό που συνέβη να κάνει και άλλους να αντιληφθούν ότι τα παιδιά είναι ιερά», έγραψε σε δικό του tweet.