Μίλαν: Οι Ιταλοί ενδιαφέρονται για τον Λουκάκου

Η Μίλαν τρέχει δειλά – δειλά τον σχεδιασμό ενόψει της νέας χρονιάς, ενώ εκκρεμεί η ανακοίνωση του αντικαταστάτη του Στέφανο Πιόλι στον πάγκο της (με επικρατέστερο τον Πάολο Φονσέκα).

Μια από τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί στο μεταγραφικό παζάρι είναι αυτή του σέντερ φορ, καθώς ο Ολιβιέ Ζιρού αποχώρησε για το MLS. Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφερε ότι οι ροσονέρι (όπως και η Νάπολι) ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου με δανεισμό από την Τσέλσι, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση.

Οι Λονδρέζοι επιθυμούν να τον παραχωρήσουν με κανονική μεταγραφή, ώστε να απεμπλακούν μια και καλή από το συμβόλαιό του, μιας και ο Βέλγος επιθετικός δεν υπολογίζεται. Αν θα κρατήσουν την ίδια στάση μέχρι και το φινάλε του καλοκαιριού ο χρόνος θα το δείξει. Να σημειωθεί ότι, ο Λουκάκου στην σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε με την Ρόμα με 21 γκολ και 4 ασίστ σε 47 αγώνες. Μια ακόμη Ιταλική ομάδα που έπαιξε ήταν και η Ίντερ.

