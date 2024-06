Ρεάλ Μαδρίτης: Το τεράστιο ποσό που δίνουν για τον Εμπαπέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης με τους Βινίσιους, Ροντρίγκο, Μπέλινγκχαμ και πλέον με την πολυαναμενόμενη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού που θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ! Ο Γάλλος σούπερ σταρ άφησε μετά από επτά χρόνια την Παρί – Σεν – Ζερμέν και πλέον είναι κάτοικος της Μαδρίτης, με στόχο ασφαλώς να ανέβει κι αυτός στην υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, σε συλλογικό επίπεδο.

Η μεταγραφή του Εμπαπέ εξελίχθηκε σε σίριαλ, το οποίο απασχολούσε τις δύο ομάδες χρόνια. Η Παρί έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον πείσει να παραμείνει στο Παρίσι, όμως ο 25χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής, αποφάσισε τελικά να δεχθεί μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, υπογράφοντας στη 15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Εμπαπέ υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο πενταετές συμβόλαιο με τη “βασίλισσα”, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως 15.000.000 ευρώ καθαρά, ήτοι 75 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια. Συν τοις άλλοις, η Ρεάλ θα… φουσκώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γάλλου επιθετικού με ακόμη 100 εκατομμύρια ευρώ ως πριμ μεταγραφής.

Αντίθετα, οι Παριζιάνοι είχαν δαπανήσει 180 εκατομμύρια ευρώ το 2018 για να τον φέρουν από το Μονακό στην πόλη του φωτός. Όντας ηγέτης της Παρί κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Γαλλίας, τέσσερα Κύπελλα Γαλλίας, δύο Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ. Φυσικά, αυτό το διάστημα σήκωσε με την εθνική ομάδα της χώρας του και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ήταν δευτερoαθλητής κόσμου στο τελευταίο Μουντιάλ, το 2022.

Βέβαια, η μεγάλη επιτυχία της Ρεάλ είναι ότι κατάφερε και απέσπασε το “ναι” του Εμπαπέ, χωρίς να δαπανήσει ευρώ σε σύλλογο, αφού ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από την Παρί.

“Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέληξαν σε συμφωνία και θα είναι παίκτης μας για τις επόμενες πέντε σεζόν. Ο Κιλιάν Εμπαπέ (Παρίσι, Γαλλία, 20/12/1998) είναι νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας παγκόσμιος σταρ φτάνει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο οποίος στα 25 του μόλις έκανε τη σεζόν με τα περισσότερα σκορ με την Παρί Σεν Ζερμέν (44 γκολ) και ήταν πρώτος σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση (27 γκολ).

Η ομάδα μας ενισχύεται από έναν εξαιρετικό επιθετικό, αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, με την οποία αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018 και του Nations League το 2021, στο οποίο σημείωσε το νικητήριο γκολ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ο Εμπαπέ κέρδισε το Χρυσό Παπούτσια με οκτώ γκολ και, μετά το χατ-τρικ του στον τελικό, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (4)”.

🚨 Kylian Mbappé, expected to wear 9️⃣ as shirt number at Real Madrid.

Sources guarantee Kylian or his camp didn’t even ask Real Madrid to get number 🔟 for upcoming season.

Mbappé and Real Madrid respect Luka Modrić who’s staying and extending his contract for next season.… pic.twitter.com/gEPQNia46o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024