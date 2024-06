Ποτέ δεν είναι αργά για να παντρευτείς, όπως επιβεβαίωσε με το παράδειγμά του ένα ζευγάρι εκατοντάχρονων. Οι κάτοικοι της Φιλαδέλφειας Marjorie Fiterman, 102 ετών, και Bernie Littman, 100 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 19 Μαΐου, στο κέντρο ηλικιωμένων όπου πρωτογνωρίστηκαν πριν από σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με το Fox News. Η οικογένεια του ζευγαριού δήλωσε ότι είχαν γνωριστεί σε ένα μασκέ πάρτι στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και είχαν το πρώτο τους ραντεβού συμπτωματικά την ίδια ημέρα που γεννήθηκε μία από τις δισέγγονες του Littman. Η εγγονή του Littman, Sarah Sicherman, δήλωσε στο Fox News πως η οικογένειά τους ήταν «ενθουσιασμένη» όταν έμαθε ότι βρήκε μια σύντροφο «για να κάνει δραστηριότητες και να περνάει χρόνο μαζί της». Πρόσθεσε πως ήταν «τόσο τυχεροί που βρήκαν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον», ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Bernie Littman, 100, and Marjorie Fiterman, 102, exchanged vows in a surprise wedding ceremony at their nursing home in Philadelphia.

The heartwarming union, which took place on May 23, 2024, was a testament to the enduring power of companionship and the joy it can bring, even… pic.twitter.com/smyJ36KkMV

