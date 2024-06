Κάρολος – Ντέιβιντ Μπέκαμ: Η άγνωστη σχέση των δύο ανδρών

Απόψεις για τη μελισσοκομία αντάλλαξαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με το βασιλιά Κάρολο όταν συναντήθηκαν πριν ο πρώην αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας οριστεί πρεσβευτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης του μονάρχη. Αφού φέρεται να συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον βασιλιά Κάρολο τον περασμένο μήνα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαιώθηκε ως επίσημος πρεσβευτής του Ιδρύματος του βασιλιά. Σε δήλωσή του, ο Μπέκαμ δήλωσε ότι «ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους νέους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους» και πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί ιδιαίτερα να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ιδρύματος… να εξασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη φύση». Οι φωτογραφίες δείχνουν τον 49χρονο να εργάζεται με μαθητές που λαμβάνουν μέρος σε μαθήματα ξυλουργικής, τα οποία παρέχονται από το ίδρυμα, στο Snowdon School of Furniture στο Highgrove.

I just love how respectful David Beckham OBE is when he is in the presence of King Charles you can see that they really get along together and do great things together #KingCharles #DavidBeckham pic.twitter.com/nn2yuyERP6

— Lee Hood (@Mofoman360) June 2, 2024