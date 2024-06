Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Έξι ελληνικές πόλεις στη μάχη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050

Oι προοπτικές και τα οφέλη από την ένταξη έξι ελληνικών πόλεων στην αποστολή «EU Mission Cities» βρέθηκαν στο επίκεντρο του 12ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Πάτρα. Πρόκειται για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη που έχουν ενταχθεί στην προσπάθεια κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Σύμφωνα με μετρήσεις του 2021, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον άνθρωπο έφτασαν τους 40 γιγατόνους, όταν οι φυσικοί συλλέκτες απορροφούν 9,5 με 13 γιγατόνους. Για την επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας, ο καθηγητής στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Νάστος πρότεινε περισσότερους χώρους πρασίνου. Όπως εξήγησε,με τον όρο κλιματική ουδετερότητα εννοούμε την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και των απορροφήσεών τους από τους φυσικούς συλλέκτες, το έδαφος, τον ωκεανό και τα δάση.

Με σύνθημα «μια πόλη κλιματικά ουδέτερη, τεχνολογικά καινοτόμα και κοινωνικά δίκαιη» συμμετέχει στο πρόγραμμα η Καλαμάτα, γι’ αυτό και προσπαθεί να συμπεριλάβει στις δράσεις της πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές εταιρείες και τους πολίτες, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου. Το πρόγραμμα στην Καλαμάτα περιλαμβάνει 77 δράσεις, 4 διαδρομές μετασχηματισμού, 94% στόχευση για μείωση εκπομπών μέχρι το 2030 και δύο δισεκατομμύρια ευρώ μοχλεύσεις έργων. «Είναι υποχρέωσή μας να συμπαρασύρουμε και άλλες πόλεις στην Πελοπόννησο», επεσήμανε.

