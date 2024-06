Τσιτσιπάς Ρολάν Γκαρός 2024: Στους «8» ο Στέφανος!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ του Ματέο Αρνάλντι και προκρίθηκε στους «8» του Ρολάντ Γκαρός, για 4η φορά μέσα σε 5 χρόνια.

Πλέον, περιμένει την αναμέτρηση του Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ με τον Κάρλος Αλκαράθ, για να μάθει το όνομα του επόμενου αντιπάλου του.

Για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα αυτός θα είναι ο τέταρτος προημιτελικός στο Grand Slam της Γαλλίας.

Τα σετ: 6-3, (4)6-6(7), 2-6, 2-6.

