Η γυναίκα του ήταν άντρας: Αποκάλυψη σοκ για Ινδονήσιο γαμπρό 12 μέρες μετά το γάμο

Το σοκ της ζωής του έπαθε ένας γαμπρός στην Ινδονησία όταν ανακάλυψε ότι η γυναίκα του είναι στην πραγματικότητα άνδρας, δώδεκα μέρες μετά τον γάμο τους! Ο 26χρονος γαμπρός, ονόματι ΑΚ (οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το πλήρες ονοματεπώνυμό του για ευνόητους λόγους) είχε γνωρίσει την συνομήλική του Αντίντα Κάνζα μέσω του Instagram το 2023 και είχαν δεσμό επί έναν χρόνο. Στα ραντεβού τους η Αντίντα εμφανιζόταν με παραδοσιακή μουσουλμανική νικάμπ, που κάλυπτε το πρόσωπό της, κάτι που ο 26χρονος εξέλαβε ως δείγμα της προσήλωσής της σε όσα επιτάσσει το ισλάμ. Αποφάσισαν τελικά να παντρευτούν σε μια μικρή τελετή στο σπίτι του γαμπρού καθώς η νύφη του είπε ότι δεν είχε πια συγγενείς εν ζωή. Αλλά ο γαμπρός άρχισε να ψυλλιάζεται ότι κάτι τρέχει, αφού μετά τη γαμήλια τελετή στις 12 Απριλίου η νύφη απέφευγε να εκπληρώσει τα συζυγικά της καθήκοντα υποστηρίζοντας ότι έχει περίοδο κι ότι δεν ένιωθε καλά.

Groom dated ‘bride’ for a YEAR before discovering ‘she’ was actually a cross-dressing man TWELVE DAYS after their wedding: Fraudster hid his true identity by wearing traditional Muslim dress that covered his whole face https://t.co/Cd23asoZK6 pic.twitter.com/glye2KDXF7

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 30, 2024