Σύλληψη βιαστή Καλιφόρνια: Στα χέρια της Αστυνομίας ο επί 17 χρόνια καταζητούμενος

Καταδικάστηκε το 2007 για την απαγωγή και τον βιασμό νεαρής γυναίκας στη Μασαχουσέτη. Πρόλαβε να διαφύγει και κατόρθωσε να κυκλοφορεί ελεύθερος όλα αυτά τα χρόνια. Και πλέον, 17 χρόνια μετά, η Αμερικανική αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει μέσα από τα social media. Όταν τον συνέλαβαν, η ταυτοποίησή του έγινε από το DNA του και την απαίσια αναπνοή του, που ήταν και ο λόγος που τον ονόμασαν «ο βιαστής με την κακή αναπνοή». Ο λόγος για τον Tuen Kit Lee, που συνελήφθη στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές. Ο καταζητούμενος είχε κριθεί ένοχος το 2007 για την απαγωγή και τον βιασμό νεαρής γυναίκας, με την απειλή μαχαιριού, στο σπίτι της στο Κουίνσι, νότια της Βοστόνης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Lee διέρρηξε το σπίτι της στις 2 Φεβρουαρίου 2005 και τη βίασε. Αν και κατάφερε να διαφύγει πριν εκτίσει την ποινή του, οι αμερικανικές αρχές κράτησαν ζωντανή την υπόθεση, καθώς η φωτογραφία του εμφανίστηκε αρκετές φορές στην τηλεοπτική εκπομπή «America’s Most Wanted».

Ο εντοπισμός του έγινε μετά από την εμφάνιση κάποιων φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθώντας τα ίχνη, οι ερευνητές τον βρήκαν στην κομητεία Κόντρα Κόστα της Καλιφόρνια. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον Lee την Τρίτη, όταν τον είδαν να φεύγει μαζί με μία γυναίκα από ένα σπίτι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κοντά στο Ντάνβιλ, ανατολικά του Όκλαντ. Αφού σταμάτησαν το αυτοκίνητο, ο καταζητούμενος έδωσε αρχικά ψεύτικο όνομα. Όμως όταν τον πίεσαν, ομολόγησε την πραγματική του ταυτότητα. Αργότερα, έγινε η ταυτοποίησή του και με δακτυλικά αποτυπώματα. «Η σύντροφός του, μετά από 15 χρόνια κοινής ζωής στην Καλιφόρνια, δεν γνώριζε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», ανέφερε ανακοίνωση της Πολιτειακής Αστυνομίας της Μασαχουσέτης. «Ταυτοποιήθηκε τελικά από το DNA και την απαίσια αναπνοή του, η οποία δημιούργησε το παρατσούκλι “Ο βιαστής με την κακή αναπνοή”», αναφέρει η ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας. Ο Lee κρατείτο από την αστυνομία στην Καλιφόρνια εν αναμονή της αναμενόμενης μεταφοράς του στη Μασαχουσέτη, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Yesterday the PSWRFTF were happy to assist the @MassStatePolice and @USMS_Boston in the arrest of Tuen Kit Lee wanted for a 2005 kidnapping and rape in Quincy, MA #justice #bayarea #boston #fugitive pic.twitter.com/XLPPFCSelF

— U.S. Marshals Service San Francisco (@USMSSanFran) May 29, 2024