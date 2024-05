Πάντειο – Κολούμπια: Μνημόνιο συνεργασίας

Την Παρασκευή υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ινστιτούτων διεθνών σχέσεων, The Weatherhead East Asian Institute (WEAI), του Πανεπιστημίου Columbia των ΗΠΑ, και του Institute of International Relations (IDIS), του Παντείου Πανεπιστημίου, παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γεωργίου Τσούνη. Στόχος, όπως αναφέρθηκε στην τελετή υπογραφής του μνημονίου, είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο ινστιτούτων των πανεπιστημίων, που ειδικεύονται στις Διεθνείς Σχέσεις, και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις κινεζικές σπουδές. «Μέσα από αυτό το μνημόνιο εισάγεται το πρώτο πρόγραμμα κινεζικών σπουδών στην Ελλάδα» σημείωσε η πρύτανης του Παντείου, Χριστίνα Κουλούρη, εξηγώντας ότι εντάσσεται στο υπάρχον πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Όπως ανέφερε η κυρία Κουλούρη, υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο του μνημονίου, καθώς θα μπορούν να γίνουν συνεργασίες σε επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και δημοσιεύσεων.

Από την πλευρά του Columbia, ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Άντι Νέιθαν (Andy Nathan), τόνισε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά στην έρευνα, ενώ εξήρε τη σημασία του αντικειμένου της συγκεκριμένης συνεργασίας. «Η Ελλάδα δεν έχει ανεξάρτητο κέντρο για τις κινεζικές σπουδές. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το πρόγραμμα αυτό εκπροσωπεί την ακαδημαϊκή ελευθερία», τόνισε. Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας παρευρέθη και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γεώργιος Τσούνης, ο οποίος τόνισε τη σημασία των ευκαιριών για πρόσβαση στη γνώση, που προσφέρονται μέσα από τέτοιες συνεργασίες. «Τέτοιες ευκαιρίες υποστηρίζουν την παιδεία, τις κοινές αξίες, τις αρχές της δημοκρατίας», επισήμανε ο κ. Τσούνης.

Excited to join our great friends at @Panteion and @Columbia to celebrate the signing of an MoU for the launch of a new educational partnership between these two prominent universities! Congratulations to both universities for bringing this partnership to life! pic.twitter.com/UUIxbf6O9Z

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 24, 2024