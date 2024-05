ΔΟΥ Χαλκίδας διαφθορά: Όλα όσα έγραφε στο τεφτέρι η διευθύντρια της ΔΟΥ

Έξοδα σούπερ μάρκετ, διακοπές, φροντιστήρια και καθημερινά έξοδα ήταν μερικά από αυτά που φέρεται να σημείωνε στο τεφτέρι η διευθύντρια της ΔΟΥ στη Χαλκίδα, εκτός φυσικά από τα χρήματα των εκβιασμών σε επιχειρηματίες. Χθες, η διευθύντρια και μία ακόμη υπάλληλος κρίθηκαν προφυλακιστέες μετά την απολογία τους στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όπως θα δείτε στις εικόνες που ακολουθούν, στο περιβόητο ημερολόγιο-τεφτέρι, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να ανήκει στη διευθύντρια της ΔΟΥ, αναγράφονται με λεπτομέρειες τα ποσά από τους επιχειρηματίες που το κύκλωμα των εφοριακών φέρεται να εκβίαζε.

Μάλιστα η φερόμενη ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να σημείωνε αναλυτικά τι θα χρειαστεί για τις οικογενειακές διακοπές, υπολογίζοντας τα έξοδα με χρήματα από τους εκβιασμούς. Στο σημειωματάριο υπάρχουν πολλά ονόματα και επιχειρήσεις από διάφορες περιοχές, ενώ τα ποσά κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 11.000 ευρώ. Όπως διαπιστώνει κανείς ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στις σελίδες, φαίνεται πως οι σημειώσεις αφορούσαν και τα έξοδα της καθημερινότητας, όπως σούπερ μάρκετ, φροντιστήρια, βενζίνη, τσιγάρα, διακοπές κ.ά.

Σε μία από τις σελίδες μάλιστα, είχε γράψει μέχρι και τους στίχους του τραγουδιού «Suicidal»:

«You taught a lesson to me that I had to learn

And I’m so sorry ’cause you let our bridges burn

I said, “I loved you” and I wish I never did

I swear to God, I swear to God, you stupid bitch»

Χαλκίδα: Οι κατηγορούμενες αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, αποδίδουν σκοπιμότητα σε επιχειρηματία

Υπενθυμίζεται πως οι εμπλεκόμενες αρνήθηκαν κάθε σχέση με την υπόθεση. Απέδωσαν σκοπιμότητα σε επιχειρηματία που τις κατήγγειλε, καθώς, όπως είπαν, ήθελε να αποφύγει τους ελέγχους. Σχετικά με τα ποσά που αναγράφονται στο σημειωματάριο, η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας υποστήριξε πως αφορούν έσοδα-έξοδα της εφορίας. Να σημειωθεί ότι οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Πρόκειται για την 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μια 56χρονη που φέρεται να είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας, καθώς και έναν 62χρονο λογιστή. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της Εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.