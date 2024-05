Στέφανος Τσιτσιπάς – Πάουλα Μπαντόσα: «Η σχέση μας λειτουργεί πολύ καλά τώρα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι ξανά μαζί, λιγότερο από ένα μήνα μετά τον χωρισμό τους. Η επανασύνδεσή τους έγινε γνωστή από την Γαλλία όπου βρίσκονται αμφότεροι ενόψει του Rolland Garros. Ένα μέσο το οποίο ασχολείται μάλιστα με τα τεκταινόμενα του τένις, έγραψε το «Romance Garros» πήρε ξανά φωτιά μιας και η σχέση του Έλληνα τενίστα με την εντυπωσιακή Ισπανίδα αθλήτρια είναι κάτι που προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου που ασχολείται με το άθλημα. Συναντώντας σήμερα τα μέσα ενημέρωσης στο Παρίσι, η Μπαντόσα επιβεβαίωσε τα χθεσινά σχόλια του Τσιτσιπά. Η πρώην πρωταθλήτρια του Indian Wells δήλωσε ότι το ζευγάρι έχει επανενωθεί, ενώ όπως τόνισε σκοπεύουν να κρατήσουν τη σχέση τους λίγο πιο ιδιωτική στο μέλλον. «Είναι αρκετά ξεκάθαρο. Η σχέση μας λειτουργεί πολύ καλά τώρα», δήλωσε η Μπαντόσα στους δημοσιογράφους στο Παρίσι. «Ο Στέφανος έχει ήδη εξηγήσει, οπότε δεν έχω τίποτα άλλο να πω», είπε επίσης. Στη συνέχεια, η 26χρονη τενίστρια που έχει φτάσει μέχρι και στο Νο.2 της Παγκόσμιας Κατάταξης διευκρίνισε «Θέλω να πω, είναι ήδη η ιδιωτική μας ζωή.

Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που δεν μου άρεσε ή δεν μας άρεσε είναι ότι ήταν πολύ δημόσια, οπότε τώρα θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο για τον εαυτό μας. Εξακολουθώ να καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι εύκολο γιατί είμαστε δύο δημόσια πρόσωπα και ο κόσμος θα ρωτάει, αλλά θέλουμε να το κρατήσουμε περισσότερο για τον εαυτό μας γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να συνδυάσουμε την καριέρα μας με όλο αυτό το κομμάτι. Ας προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε απλό και για τους δυο μας, γιατί νομίζω ότι αυτό βοηθάει και είναι πιο υγιές». Το απόγευμα της Παρασκευής 24 Μαΐου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με την Ισπανίδα αθλήτρια μέσα από δήλωσή του στο αθλητικό site, sdna. «Είμαστε μαζί» είπε αρχικά ο κορυφαίος τενίστας και εξήγησε στη συνέχεια, ότι ο ίδιος δεν διαχειρίστηκε σωστά τη σχέση του, παίρνοντας μερίδιο ευθύνης για τον χωρισμό.

Love isn’t something you find. Love is something that finds you. pic.twitter.com/h1JxhzJY8u

— Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) May 18, 2024