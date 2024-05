ΕΦΕΤ ανακλήσεις 2024: Φυτική σαντιγί σε σπρέι – Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος

Καλούνται όσοι είναι αλλεργικοί στο γάλα και στα προϊόντα με βάση το γάλα, να μην το καταναλώσουν. Στην ανάκληση φυτικής σαντιγί σε σπρέι προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς αναφέρει ότι στο προϊόν δεν αναγράφεται στα ελληνικά ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας σχετικά με το προϊόν Σαντιγί σπρέι vegan «Schlagcreme vegan spray topping», με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 25/08/2024, διαπίστωσε ότι στην επικολλημένη ελληνική επισήμανση αναγράφεται η ένδειξη, «χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς σόγια, προϊόν: Leha GmbH Γερμανία, Εισαγωγή: ΒΙΟΫΓΕΙΑ ΕΠΕ, Αργυρουπόλεως 6, Άγιος Στέφανος», ενώ στην αγγλική αρχική επισήμανση η οποία βρίσκεται κάτω από την επικολλημένη ετικέτα αναγράφεται ότι μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος (may contain traces of milk).