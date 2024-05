Φόρεμα Χριστός Κάννες: Ασφάλεια έκανε παρατήρηση σε μοντέλο

Ένα μοντέλο εκνευρίστηκε όταν η ασφάλεια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών προσπάθησε να την εμποδίσει να αποκαλύψει το φόρεμά της που έφερε μια μεγάλη εικόνα του Χριστού. Αν και δεν είναι γνωστή η αιτία της λογομαχίας, εκτιμάται ότι η ασφάλεια δεν ήθελε να προκαλέσει οποιαδήποτε θρησκευτική διαμάχη.

H γυναίκα φόρεσε ένα φόρεμα που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό και πόζαρε στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια των αφίξεων για την προβολή της ταινίας «Le Comte de Monte-Cristo», η οποία βρίσκεται εκτός συναγωνισμού στο φεστιβάλ κινηματογράφου, το βράδυ της Τετάρτης 22 Μαΐου. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, το μοντέλο δείχνει να ενοχλείται, όταν άτομα της ασφάλειας του φεστιβάλ προσπάθησαν να κρύψουν την ουρά του φορέματός της, με εκείνη να αντιδρά έντονα.

Jesus spotted at the ‘Count of Monte Cristo’ #Cannes2024 premiere pic.twitter.com/56JxOP7H0k

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 22, 2024