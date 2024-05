Αγένεια αντιμετώπιση: Οι 3 λέξεις που μπορείτε να πείτε σε κάποιον κακότροπο

Ακόμη και το πιο κοινωνικό άτομο μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με πολλές άβολες καταστάσεις στη ζωή. Δεν υπάρχει προφανής τρόπος για να αντιμετωπίσετε έναν φίλο που δεν σας δίνει σημασία ή τις αγενείς ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε από τα πεθερικά σας. Η Sara Jane Ho, ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας που έχει εκπαιδευτεί στο Χάρβαρντ, μοιράζεται τις συμβουλές της για το πώς να αντιμετωπίσετε την αγένεια με κομψό τρόπο και αυτοπεποίθηση. Η Ho είναι ιδρύτρια του σχολείου Institute Sarita, παρουσιάστρια της εκπομπής του Netflix «Mind Your Manners» και συγγραφέας ενός επερχόμενου βιβλίου, που ονομάζεται επίσης «Mind Your Manners». Έχει δώσει συμβουλές στο The Drew Barrymore Show για το πώς να σταματήσει κάποιος τους καυγάδες σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. «Νιώθω ότι μέρος της εθιμοτυπίας είναι να διευκολύνεις τους ανθρώπους γύρω σου», είπε στο CNBC Make It πέρυσι. «Αντί η εθιμοτυπία να είναι μια περιοριστική σύμβαση, τη βλέπω ως ένα εργαλείο ενδυνάμωσης», επισήμανε η ειδικός.

Αν έρθετε αντιμέτωποι με αυθάδη συμπεριφορά από κάποιον, μπορείτε να την αντιμετωπίσετε με ευγένεια απαντώντας με μία ερώτηση: «Είσαι καλά;». Αυτή η απλή ερώτηση μπορεί να σημαίνει ότι δεν παίρνετε το αγενές σχόλιο προσωπικά. «Τους αφήνετε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να σας επηρεάσουν, αλλά ταυτόχρονα είστε ευγενικοί μαζί τους. Φροντίστε να το πείτε σε φιλικό τόνο, σαν να εκφράζετε την ανησυχία σας», λέει η ειδικός.

Όλοι έχουμε ξεχάσει το όνομα κάποιου κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι μια άβολη κατάσταση, αλλά υπάρχουν τρόποι να την αντιμετωπίσετε με ευγένεια και αυτοπεποίθηση. Η Sara Jane Ho δίνει τις εξής δύο συμβουλές: Πείτε στο άτομο ότι θέλετε να διατηρήσετε επαφή. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: «Πήρα ένα νέο τηλέφωνο πρόσφατα και όλες οι επαφές μου έχουν σβήσει. Μπορώ να έχω τον αριθμό σου;» Ζητήστε τη βοήθεια ενός φίλου. Εάν είστε σε ένα πάρτι, απλώς συστήστε τους σε κάποιον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, θα συστηθούν και θα έχετε μια ευκαιρία να μάθετε το όνομά του. Η Ho λέει ότι είναι σημαντικό να είστε ειλικρινείς και να μην προσπαθήσετε να το παίξετε έξυπνοι. Εάν το άτομο παρατηρήσει ότι δεν θυμάστε το όνομά του, απλώς παραδεχτείτε ότι το ξεχάσατε. «Είναι καλύτερα να είστε ειλικρινείς παρά να προσπαθήσετε να το παίξετε έξυπνοι», λέει η Ho. «Το άτομο θα το εκτιμήσει περισσότερο».

Όλοι έχουμε βρεθεί σε μια άβολη συνομιλία με ένα άτομο κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε έναν τρόπο να βγείτε από αυτήν χωρίς να χάσετε την ευγένειά σας. Η Sara Jane Ho προτείνει μια απλή συμβουλή: Συστήστε το άτομο σε κάποιον άλλο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να πείτε: «Έχεις γνωρίσει τον φίλο μου; Πρέπει πραγματικά να τον γνωρίσεις». Στη συνέχεια, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά από την άβολη συνομιλία. Η Ho λέει ότι είναι σημαντικό να είστε ειλικρινείς και να μην προσπαθήσετε να το παίξετε έξυπνοι. Εάν το άτομο παρατηρήσει ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε, απλώς παραδεχτείτε ότι δεν νιώθετε άνετα με τη συζήτηση.

Εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που σας ζητά συνεχώς να γευματίσετε μαζί του και δεν θέλετε, μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε έναν τρόπο να αρνηθείτε χωρίς να γίνετε αγενείς. Η Sara Jane Ho, ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας, προτείνει μια απλή συμβουλή: Προσκαλέστε και άλλους συναδέλφους. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή επειδή δείχνει ότι θέλετε να συμμετάσχετε στο μεσημεριανό γεύμα. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: «Ω, αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να πάρουμε και τον Τιμ και την Άλισον;»

Στη συνέχεια, μόλις οργανώσετε το μεσημεριανό γεύμα, ακυρώστε το την τελευταία στιγμή και αφήστε τους άλλους να φύγουν. Ο συνάδελφός σας θα το ερμηνεύσει ως σημάδι ότι όντως θέλατε να έρθετε αλλά δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί το γεύμα. Η Ho λέει ότι είναι σημαντικό να είστε ειλικρινείς και να μην προσπαθήσετε να το παίξετε έξυπνοι. Εάν ο συνάδελφός σας παρατηρήσει ότι προσπαθείτε να αποφύγετε το γεύμα, απλώς παραδεχτείτε ότι δεν νιώθετε άνετα με τη συνάντηση αυτή.

Εάν έχετε δανείσει χρήματα σε φίλο και δεν τα έχετε πάρει πίσω, μπορεί να βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Η Sara Jane Ho προτείνει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Αρχικά, στείλτε μια φιλική υπενθύμιση. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: «Παρεμπιπτόντως, έχεις τα 100 ευρώ που σας δάνεισα την προηγούμενη εβδομάδα;» Εάν δεν λάβετε απάντηση, στείλτε μια δεύτερη υπενθύμιση. Αυτή τη φορά, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι και να ζητήσετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των χρημάτων. Εάν δεν λάβετε απάντηση και μετά από αυτό, είναι σίγουρο ότι ο φίλος σας δεν σχεδιάζει να σας επιστρέψει τα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να συνεχίσετε να είστε φίλοι με αυτό το άτομο. Η Ho λέει ότι είναι σημαντικό να είστε ευγενικοί και κατανοητικοί όταν αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση. Εάν ο φίλος σας δυσκολεύεται οικονομικά, μπορεί να μην είναι σε θέση να σας επιστρέψει τα χρήματα αμέσως. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θέσετε όρια και να μην επιτρέψετε σε κάποιον να εκμεταλλευτεί την καλοσύνη σας.

Εάν αντιμετωπίζετε αγενείς ερωτήσεις από μέλη της οικογένειας, μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρετε πώς να απαντήσετε. Η Sara Jane Ho προτείνει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Επεξεργαστείτε το επίπεδο σχέσης σας με το άτομο που σας κάνει την ερώτηση. Εάν είναι κάποιος με τον οποίο είστε κοντά, μπορείτε να είστε πιο ειλικρινείς και άμεσοι. Εάν είναι κάποιος με τον οποίο δεν είστε τόσο κοντά, μπορεί να χρειαστεί να είστε πιο ευγενικοί και διακριτικοί. Σκεφτείτε το επίπεδο ευπρέπειας ανάλογα με την περίσταση. Εάν βρίσκεστε σε επίσημο περιβάλλον, μπορεί να χρειαστεί να είστε πιο συγκρατημένοι. Εάν βρίσκεστε σε πιο χαλαρό περιβάλλον, μπορείτε να είστε πιο χαλαροί στην απάντησή σας.

Καταλήξτε σε μια απάντηση που είναι τόσο ευγενική όσο και άμεση. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: «Αυτό είναι ένα πολύ προσωπικό ερώτημα. Δεν θα ήθελα να το συζητήσω».

Εάν η ερώτηση είναι ιδιαίτερα ακατάλληλη, μπορείτε να προσπαθήσετε να την αλλάξετε. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: «Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο». Εάν η ερώτηση είναι από τα πεθερικά σας, μπορεί να είναι καλύτερο να αφήσετε τον/την σύζυγό σας να τη χειριστεί. Ο/Η σύζυγός σας μπορεί να είναι σε θέση να εξηγήσει στους γονείς τους γιατί ορισμένα σχόλια είναι ακατάλληλα. Η Ho λέει ότι είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όλοι κάνουν λάθη. Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας κάνει μια αγενή ερώτηση, μην το πάρετε προσωπικά. Απλά προσπαθήστε να απαντήσετε με χάρη και αξιοπρέπεια.

Μην το παίρνετε προσωπικά. Ο αγενής άνθρωπος μπορεί να έχει μια κακή μέρα ή να μην ξέρει πώς να συμπεριφερθεί.

Προσπαθήστε να κατανοήσετε το σκεπτικό του άλλου ατόμου. Τι μπορεί να τον κάνει να συμπεριφερθεί έτσι;

Απαντήστε με αξιοπρέπεια. Μην πέφτετε στο επίπεδό του αγενούς ατόμου.

Είναι σημαντικό να αποδεχτείτε ότι η αγένεια μπορεί να συμβεί και έτσι να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να την αντιμετωπίσετε χωρίς να χάστε τους καλούς σας τρόπους.