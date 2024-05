Ολυμπιακός Final 4 2024: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η αποστολή του Ολυμπιακού, στο τρίτο διαδοχικό Final-4 της Euroleague και 13ο συνολικά στην ιστορία του συλλόγου. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πανέτοιμοι νοητικά, ψυχολογικά και σωματικά να αντιμετωπίσουν την πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τρόπαια και κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης, σε δύο ημέρες, την Παρασκευή (24/5, 22:00), στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, έχοντας στόχο την πρόκριση στον τελικό και εν συνεχεία την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα δείπνησε στο ξενοδοχείο και μέχρι σήμερα αργά το απόγευμα, που θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στην Uber Arena, θα είναι ήρεμοι. Πρώτοι θα πατήσουν το παρκέ για προπόνηση οι παίκτες της Φενερμπαχτσέ την Πέμπτη (23/5), εν συνεχεία ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός και τελευταία η Ρεάλ Μαδρίτης. Την Πέμπτη το μεσημέρι, στις 12:00, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και των τεσσάρων αρχηγών, η οποία θα λάβει μέρος στο κλειστό που θα φιλοξενήσει και τους τέσσερις αγώνες του φάιναλ φορ, την Uber Arena.

