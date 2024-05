Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 Δήμος Αθηναίων: Όλο το πρόγραμμα των δράσεων

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι πολιτισμού της Αθήνας υποδέχονται μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2024, που έχει ως θέμα «Μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα», με το οποίο το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) αναδεικνύει τα μουσεία ως ζωτικούς χώρους σύγκλισης της εκπαίδευσης και τη έρευνας, που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του κόσμου. Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που προωθεί την αντίληψη για έναν κόσμο βιώσιμο, με ενσυναίσθηση και χωρίς αποκλεισμούς, και καλεί τα παιδιά αλλά και όλη την οικογένεια να λάβουν μέρος σε μία σειρά εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με ελεύθερη συμμετοχή, στην Πινακοθήκη, στο Κέντρο Τεχνών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και στην Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης.

Το πρόγραμμα των δράσεων αναλυτικά:

10:30| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» (Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης, Θησείο)

«Ας γίνουμε μικροί εξερευνητές και ας ανακαλύψουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τους ήρωες της ιστορίας του μικρού πρίγκηπα»

Δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Μικρή βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Ο μικρός πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ και του βιβλίου «Ο τελευταίος Ιππότης του Ουρανού» του συγγραφέα Γιώργου Παπαγεωργίου.

Μικροί και μεγάλοι φίλοι καλούνται να δουν με μια διαφορετική ματιά το περιεχόμενο της διαχρονικής ιστορίας του μικρού πρίγκηπα, αναζητώντας κοινούς τόπους με δικά τους βιώματα. Οι ήρωες της ιστορίας αλλά και οι τόποι μπορούν να αποτελέσουν την έμπνευση για μια in situ εικαστική δραστηριότητα, αλλά και το υλικό για τη μετέπειτα συγγραφή μιας προσωπικής ιστορίας του κάθε συμμετέχοντα. *Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3414466 (Δευτέρα- Παρασκευή, 11:00-18:00).

Οι υπόλοιπες δράσεις

11:00| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο)

«Ο κόκορας στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων δίνει μαθήματα βιωσιμότητας!»

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών από την εικαστικό – μουσειοπαιδαγωγό Έφη Τσουλοχοπούλου.

Τα παιδιά εφόσον παρατηρήσουν τον κόκορα, το ψηφιδωτό έργο στην έκθεση «Λάμπρος Ορφανός – Έλλη Μουρέλου- Ορφανού: Η Γοητεία του Μέτρου» της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης, θα φιλοτεχνήσουν στα εξειδικευμένα φυλλάδια των ψηφιδωτό με χάρτινη κούτα. *Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5202420 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00| ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ (Μοναστηρίου και Κρέοντος 1, Ακαδημία Πλάτωνος)

«Ακαδημία του Πλάτωνα: Έμπνευση και φαντασία»

Δράση για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών.

Όταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα συναντάει την τέχνη. Μια συνάντηση έμπνευσης στο Ψηφιακό Μουσείο του Πλάτωνα όπου θα ανακαλύψουμε την επίδραση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα στην τέχνη και θα δημιουργήσουμε μαζί τον δικό μας μύθο σε ένα παιχνίδι διαδραστικής μυθοπλασίας με ζωγραφική και φαντασία.

Η δράση αποτελείται από δύο μέρη:

Θεματική περιήγηση του Ψηφιακού Μουσείου με παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης: πώς έχει επηρεάσει η φιλοσοφία του Πλάτωνα και η μελέτη της τους καλλιτέχνες στην κατανόηση και απεικόνιση του κόσμου γύρω μας.

Παιχνίδι ζωγραφικής και αφήγησης: Θα φτιάξουμε το δικό μας μύθο εμπνευσμένοι από μύθους του Πλάτωνα.

Σε ένα παιχνίδι διαδραστικής μυθοπλασίας τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της αφήγησης επιλέγοντας την πορεία και αποφασίζοντας για το τέλος της.

*Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5142138 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00).

11:30| ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Δομοκού 2, σταθμός Λαρίσης)

«Τα αγάλματα»

Δράση για παιδιά ηλικίας από 4 έως 9 ετών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων θα επισκεφτούμε με τη φαντασία μας τα σπουδαιότερα μουσεία της Ελλάδας.

*Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 8810884 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 16:00).

12:00| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο)

«Η Βιβλιοθήκη στην Πινακοθήκη»

Δράση για παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.

Οι συλλογές της Πινακοθήκης δίνουν έμπνευση για ποιήματα χαϊκού με την κοινωνιολόγο Μαρία Μπακάρα από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. *Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5202420 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

12:00| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο)

Ξενάγηση για το “Cities for cycling” στην έκθεση «Φύση Πάσχουσα»/ “Natura Patiens”, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με την επιμελήτρια της έκθεσης Νίνα Φραγκοπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: έως 26/5

12:00| ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ (Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, που έχει σχεδιαστεί με βάση τις συλλογές του Μουσείου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Δήμου Αθηναίων και την ατομική περιοδική έκθεση «Οχυρά κατά της βίας» του Γιώργου Δουατζή.

Τα παιδιά αρχικά θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια των λέξεων μουσείο, συλλογή, τεκμήριο, συντήρηση και να δουν από κοντά τεκμήρια των συλλογών, όπως φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, χειρόγραφες επιστολές και επίσημα έγγραφα από τις συλλογές του Μουσείου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Ακολούθως, θα επικεντρωθούν σε έργα της έκθεσης όπου θα έρθουν σε επαφή με έργα σύγχρονης τέχνης που εκφράζουν επίκαιρους προβληματισμούς, όπως είναι οι διαφορετικές εκδοχές της βίας μέσα στην κοινωνία και η αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων μέσα από το βλέμμα του εικαστικού. Με την καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών θα γίνουν μικροί ιστορικοί και θα δημιουργήσουν τα δικά τους δελτία καταγραφής και τεκμηρίωσης.

*Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 7232604 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 – 14:00)

12:00| ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» (Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα)

«Ταξιδεύοντας με την Αγγελική Χατζημιχάλη»

Πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Ακολουθώντας την πορεία της Αθηναίας λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη, η οποία ζει σ΄ ένα αρχοντικό της Πλάκας, ταξιδεύουμε στην ελληνική περιφέρεια και ανακαλύπτουμε σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της υπαίθρου του περασμένου αιώνα. *Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3243987 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 14:00).

12:45| ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λεωνίδου και Μυλλέρου, Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο)

Ξενάγηση για το “Cities for cycling” στην έκθεση «Λάμπρος Ορφανός – Έλλη Μουρέλου- Ορφανού: Η Γοητεία του Μέτρου», στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με τη συνεπιμελήτρια της έκθεσης Στέιση Βεντούρα, μουσειολόγο – μουσειοπαιδαγωγό. Διάρκεια έκθεσης: έως 26/5