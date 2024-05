Τα “Κουδούνια Φιλίας” 2024 Δήμος Γλυφάδας: Mια υπέροχη εκδήλωση αγάπης

Ο Δήμος Γλυφάδας (Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) σε συνεργασία με τα Φιλαράκια Ελλάδας (Best Buddies Greece) διοργανώνει και φέτος μια υπέροχη εκδήλωση αγάπης, με θέμα τη φιλία και τη συμπερίληψη, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου. Τον συντονισμό της δράσης έχει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Λένα Δεναξά. Τα Φιλαράκια Ελλάδας (Best Buddies Greece) ενδυναμώνουν ενήλικες με νευρο-αναπτυξιακές δυσκολίες (άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με σύνδρομο down ή/και νοητική υστέρηση), με όχημα τη φιλία. Συνδέοντας τα άτομα αυτά με εθελοντές τυπικής ανάπτυξης, καταρρίπτουν στερεότυπα που οδηγούν σε διακρίσεις, και ενθαρρύνουν την αυτοεκπροσώπησή τους, προκειμένου να διεκδικήσουν τη θέση τους σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, οδηγώντας σε μια κοινωνία συμπερίληψης.

Τα Φιλαράκια Ελλάδας (Best Buddies Greece) δραστηριοποιούνται από το 2011 ως εθελοντική ομάδα και από το 2016 ως ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με πιστοποίηση πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας. Τα «Κουδούνια Φιλίας» είναι μία εκστρατεία συμπερίληψης για τη φιλία, με συμβολικό χαρακτήρα. Σκοπός της εκστρατείας είναι η προβολή του έργου των Best Buddies Ελλάδας, μέσω της κοινωνικής προσέγγισης και της διάδρασης των συμμετεχόντων – εθελοντών, με άτομα με αναπηρία (άτομα στο φάσμα του αυτισμού, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down). Η εκστρατεία περιλαμβάνει εβδομαδιαία εργαστήρια από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς μέχρι και το κρέμασμα αυτών σε διάφορα σημεία της πόλης, ένα εκ των οποίων θα βρίσκεται και στην Γλυφάδα. Το κάθε κουδούνι φτιάχνεται από απλά υλικά και είναι μοναδικό, συμβολίζοντας την απλότητα και συγχρόνως την αγνή φιλία.

Ψάξε – Βρες το – Παρ’ το

Στόχος τους είναι με τη δύναμη του εθελοντισμού, να κάνουν τα άτομα που δεν έχουν κάποια ορατή για τον κόσμο αναπηρία, ορατά σε μία κοινωνία συμπερίληψης. Προσκαλούν όλες και όλους να συμμετέχουν στο κρέμασμα των Κουδουνιών Φιλίας 2024 και αν βρουν κάπου το Κουδούνι Φιλίας με το λογότυπο των Best Buddies Ελλάδας, μην ξεχάσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφει. Ψάξε – Βρες το – Παρ’ το. Ανεβάστε στα social media φωτογραφία με το Κουδούνι Φιλίας με hashtags #bestbuddiesbells #bestbuddiesgreece και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σωματείο μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: www.bestbuddiesgreece.gr. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

10.30-11.00 Προσέλευση

️11.00-11.30 Καλωσόρισμα και παρουσίαση του μη κερδοσκοπικού σωματείου Best Buddies Ελλάδας “Αναπηρία, Συμπερίληψη, η Αξία της Φιλίας”

️11.30 -12.30 Γνωριμία και δικτύωση με τους συμμετέχοντες κρέμασμα των κουδουνιών σε όλη τη Γλυφάδα, διασκέδαση και χορός.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 2109647021 (εσωτ.1). Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Παναγιωτοπούλου Ίριδα, Κουλούβαρδη Στυλιανή.