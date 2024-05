Ισραήλ Eurovision 2024: Η αμφιλεγόμενη παρουσία του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Πολλαπλές αντιδράσεις έχουν εκφραστεί σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, το οποίο έλαβε το εισιτήριο για τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Μάλμε της Σουηδίας. Οι αντιδράσεις εκδηλώθηκαν τόσο εκτός του σταδίου όπου πραγματοποιήθηκε ο χθεσινός ημιτελικός, όσο και εντός με μερικούς από τους καλλιτέχνες να εκδηλώνουν την αντιπάθειά τους προς την Ισραηλινή τραγουδίστρια, Έντεν Γκόλαν. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού έχουν ανακοινωθεί πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Σουηδία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απέξω, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, ανάμεσά τους και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το κοινό που παρακολουθούσε τον διαγωνισμό μέσα στο στάδιο εκδήλωσε επίσης αρνητικές αντιδράσεις με γιουχαρίσματα και συνθήματα, κάτι που ανάγκασε την ΕΒU «να χρησιμοποιεί τεχνολογία κατά των αποδοκιμασιώνω για να εμποδίσει κάθε τέτοιο θόρυβο να περνάει στη ζωντανή μετάδοση», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το Ισραήλ μπήκε στην ομάδα των 26 χωρών που διαγωνίζονται αύριο για να διαδεχθούν τη Σουηδία στο βάθρο του νικητή της διοργάνωσης, την οποία πέρυσι παρακολούθησαν 162 εκατ. τηλεθεατές. «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια». Σήμερα η χώρα βρισκόταν μεταξύ των φαβορί για την τελική νίκη πίσω από την Κροατία και μπροστά από την Ελβετία, σύμφωνα με τη πλατφόρμα σύγκρισης ιστοσελίδων στοιχηματισμού Oddschecker.com. Πριν από τον ημιτελικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η Έντεν Γκολάν έχει «ήδη νικήσει». «Όχι μόνο συμμετέχετε με υπερηφάνεια και θαυμαστό τρόπο στην Eurovision, αλλά αντιμετωπίζετε με επιτυχία ένα τρομερό κύμα αντισημιτισμού», δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Ένα βίντεο που δείχνει τη Μαρίνα Σάττι να χασμουριέται την ώρα που δίνει συνέντευξη η εκπρόσωπος του Ισραήλ στη Eurovision, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Λίγο μετά την παρουσίαση όλων των συμμετοχών, οι εκπρόσωποι των χωρών που κατάφεραν να προκριθούν, έκαναν κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Όταν έφτασε η σειρά της Έντεν Γκόλαν, η οποία εκπροσώπησε το Ισραήλ με το τραγούδι «Ηurricane» κι ο δημοσιογράφος της απηύθυνε τις πρώτες ερωτήσεις, η κάμερα έδειξε την Μαρίνα Σάττι να χασμουριέται και να κάνει ότι κοιμάται. Πολλοί χαρακτήρισαν αυτή τη συμπεριφορά της ως «ασέβεια» απέναντι στην τραγουδίστρια, ενώ αρκετοί χρήστες του διαδικτύου επικρότησαν τη στάση της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αντιπροσωπείας «σε καμία περίπτωση η Μαρίνα δεν είχε σκοπό να προσβάλει την ισραηλινή αντιπροσωπεία».

«Από την αρχή της συνέντευξης Τύπου αλληλεπιδρούσε και επικοινωνούσε με τους δημοσιογράφους στην αίθουσα τύπου και τους καλλιτέχνες στο πάνελ, όπως έκαναν και πολλοί συνάδελφοί της» αναφέρει. Τόνιζει δε, πως «αν δει κανείς ολόκληρο το βίντεο θα διαπιστώσει ότι η Μαρίνα, δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή της σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λόγω του εξοντωτικού προγράμματος των τελευταίων ημερών και όχι μόνο κατά τις δηλώσεις της Eden στην οποία εύχεται καλή επιτυχία στον τελικό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αντίστοιχα και ο τραγουδιστής της Ολλανδίας, Γιουστ Κλάιν, ο οποίος καθόταν δίπλα στην Γκόλαν, είχε καλύψει το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ενώ όταν εκείνη ρωτήθηκε μία άβολη ερώτηση από δημοσιογράφο, εκείνος αντέδρασε. Ο δημοσιογράφος ρώτησε την Ισραηλινή εάν θεωρεί ότι η συμμετοχή της στον διαγωνισμό ίσως βάζει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους εκπροσώπους των χωρών, λόγω των όσων γίνονται αυτό το διάστημα στο Ισραήλ. Όταν κάποιος από τη διοργάνωση της είπε ότι αν δεν θέλει, μπορεί να μην απαντήσει στην ερώτηση, εκείνος πετάχτηκε λέγοντας: «Γιατί όχι;». Η Γκόλαν, ωστόσο, απάντησε «Πιστεύω πως είμαστε όλοι εδώ για έναν λόγο και μόνο», προκαλώντας την αγανάκτηση του Ολλανδού καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα, δεν προσπάθησε καν να την κρύψει, κάνοντας γκριμάτσες, ενώ εκείνη μιλούσε.

Μάλιστα, τα συνδικάτα του βελγικού φλαμανδόφωνου τηλεοπτικού καναλιού, VRT, διέκοψαν για λίγο την εκπομπή της έναρξης του δεύτερου ημιτελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision χθες, Πέμπτη, 9 Μαΐου, για να μεταδώσουν στον αέρα ένα μήνυμα συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό. «Πρόκειται για συνδικαλιστική δράση. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό διακόπτουμε για λίγο την εκπομπή. Κατάπαυση πυρός τώρα. Σταματήστε τη γενοκτονία τώρα», έγραφε το μήνυμα που μεταδόθηκε στον αέρα από το VRT την ώρα της Eurovision.

