Σάττι ημιτελικός αποτελέσματα: Η Ελλάδα στον Τελικό της Eurovision

Η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» θα ταρακουνήσουν ξανά το στάδιο του Μάλμε Αρένα το Σάββατο 11 Μαϊου στις 22.00. Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής ήταν πολύ δυναμική με τη χορογραφία να έχει αρκετές εναλλαγές, όπως ακριβώς είναι και το στυλ του τραγουδιού. Στον μεγάλο τελικό πέρασε και το μεγάλο φαβορί Nemo από την Ελβετία που τραγούδησε αμέσως μετά την Ελληνίδα τραγουδίστρια. Υπενθυμίζεται πως, η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου.

Οι δέκα χώρες που προκρίνονται είναι οι εξής:

Λετονία

Αυστρία

Ολλανδία

Νορβηγία

Ισραήλ

Ελλάδα

Εσθονία

Ελβετία

Γεωργία

Αρμενία

LIVE μετάδοση

00.09: Ξενικά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

23.40: Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή και καθήλωσε, τραγουδώντας τη συμμετοχή που έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση το 2005, το My Number One. Όλη η αρένα τραγούδησε μαζί της. Στη συνέχεια ακολούθησε η Charlotte Perelli με το Take me to your heaven και η Sertab Erener με το Everyway that I can.

23.34: Το διαγωνιστικό μέρος ολοκληρώθηκε και… Europe start voting now23.29: Το Europapa είναι μια ωδή στην Ευρώπη και στους γονείς του Joost Klein που έχουν φύγει από τη ζωή. Την παιχνιδιάρικη διάθεση διαδέχεται στο τέλος ένα συγκινητικό μήνυμα του καλλιτέχνη προς τον πατέρα του για όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Η Ολλανδία είναι στην πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων.

23.25: Νορβηγική μπαλάντα συνδυασμένη με fοlk/rock για την Νορβηγία. Το τραγούδι κρύβει από πίσω μία ιστορία και αποτελεί ένα κάλεσμα. Πολλά ουρλιαχτά από την fronwoman του γκρουπ που σε κάνουν είτε να λατρέψεις το τραγούδι είτε να το μισήσεις.

23.22: Μπαλάντα για το Ισραήλ και την Eden Golan. Η συμμετοχή δέχθηκε γιουχαρίσματα στις πρόβες λόγω της εμπόλεμης της χώρας, κάτι που δεν συνέβη στο αποψινό live με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα.

23.17: Με χαριτωμένο και μοντέρνο τρόπο τραγουδά η Angelina Mango από την Ιταλία της για την πλήξη της. Ένα ακόμα από τα φαβορί της βραδιάς. Η Angelina είναι κόρη του δημοφιλούς καλλιτέχνη Mango.

23.13: Η Εσθονία έχει το τραγούδι με τον μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία της Eurovision. Τη συμμετοχή των 5miinust & Puuluup σύγχρονη δεν τη λες, αλλά θυμίζει συμμετοχές των 00’s. Μαυροφορεμένοι άντρες με μουσικά όργανα στη σκηνή με το αποτέλεσμα να μοιάζει κάπως εθιστικό λόγω των κινήσεών τους.

23.09: Δυναμική εμφάνιση από το Βέλγιο με τον Mustii να τα δίνει όλα στη σκηνή. Τόσο που κάποια στιγμή νομίζεις ότι είναι έξαλλος με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω του. Τι θα δείξει το τέλος του αποψινού πάρτι για τον τραγουδιστή;

23.05: Έναν πυροσβέστη ψάχνει η Nutsa για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η Nutsa. Εκρηκτική χορογραφία, καυτές παρουσίες στη σκηνή και όλα γίνονται κάπως γίνονται στάχτη από τις άγριες διαθέσεις της τραγουδίστριας.

23.00: Με ισπανικό ροκ κατέβηκε ο Άγιος Μαρίνος στην Eurovision. Πολύ χρώμα, παιχνιδιάρικη διάθεση, ανατρεπτικά κοστούμια και δυναμικό αποτέλεσμα σκηνικά για τους Megara… κι όμως δεν είναι από τα Μέγαρα.

22.56: Για μία «σκύλα» τραγουδούν οι Nebulossa για την Ισπανία, ενώ κυριολεκτικά θα λέγαμε ότι παραπέμπει στο αντίστοιχο ταξίδι της Άννας Βίσση με τις τσ…ς. Άλλη μία συμμετοχή εμπνευσμένη από τα 90’s.

22.52: Μόνος στη σκηνή ο Λετονός και πίσω του ένας κύκλος. Τα στοιχήματα δίνουν τελευταία τη χώρα στον ημιτελικό, παρά τις άψογες φωνητικές δυνατότητες του Dons.

22.44: Συμμετοχή βγαλμένη από πανηγύρι θα λέγαμε για την Αρμενία. Πολύ κέφι, χορός και μουσικά όργανα φαίνεται ότι θα φέρουν την Αρμενία στον τελικό.

22.41: Σαν άμμος κυλά και χάνεται η συμμετοχή της Δανίας ανάμεσα σε τόσες συμμετοχές. Δύσκολα τα πράγματα για την Saba, η οποία φιλοδοξεί να φέρει τη χώρα της στον τελικό.

22.36: Άλλη μία χορευτική συμμετοχή στην Eurovision με την Kaleen για την Αυστρία, που ενθουσιάζει τους fan. Πολύ επαγγελματική εμφάνιση που θα δώσει στη χώρα το εισιτήριο για τον τελικό.

22.30: Ο Slimane είναι νικητής του γαλλικού The Voice και ο λόγος είναι προφανής. Η ερμηνεία του γεμίζει το στάδιο και το εκτόπισμά του ίσως τον φέρει ψηλά την βραδιά του τελικού. Σίγουρα θα εκτιμηθεί από τις επιτροπές.

22.27: Ένα τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ξανά πίσω.

22.23: Κόκκινα χρωματισμοί και φωτιές και για την Τσεχία με την Aiko. Τα στοιχήματα θεωρούν ως δεδομένο πως δεν θα περάσει στον τελικό κα κάτι μας λέει ότι θα πέσουν μέσα.

22.19: Ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς είναι η Ελβετία με τον Nemo. Η συμμετοχή έχει τρομερές αλλαγές και απίστευτες φωνητικές απαιτήσεις. Βέβαια, αυτό που ξεχωρίζει είναι και το ρούχο που επέλεξε να φορέσει ο Nemo, ο οποίος θέλει να «σπάσει» τον κώδικα.

22.14: Η σειρά της Ελλάδας έφτασε. Η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» έχει κλέψει από την αρχή τις εντυπώσεις και αυτό αποτυπώθηκε και επάνω στη σκηνή. Το μονόπλανο δίνει πολλή ζωντάνια στην εμφάνιση και η τραγουδίστρια με τους χορευτές κάνουν πολλές διαφορετικές κινήσεις με καθεμιά να μοιάζει σαν διαφορετικό concept. Πολύ δυναμική εμφάνιση με την Ελλάδα να βλέπει ήδη τον τελικό.

22.10: Μία περίεργη σκηνική παρουσία για την Αλβανία, που δεν φαίνεται να πείθει στοιχηματικά ότι θα περάσει στον τελικό με το «Titan». Παρόλα αυτά η φωνή της Besa είναι σαν κρύσταλλο.

22.06: Η Μάλτα με την Sarah Bonnici κάνει ποδαρικό στον αποψινό ημιτελικό της Eurovision.

22.02: Οι παρουσιάστριες της βραδιάς, Malin Åkerman και Petra Mede, καλωσορίζουν το τηλεοπτικό κοινό όλων των χωρών στο Malmö Arena με τους θεατές στο στάδιο να χειροκροτούν.

«Ήμουν άρρωστη, κάθε 3 ώρες ειλικρινά δεν καταλαβαίνεις τι έχω πάρει από φάρμακα»

Αν και άρρωστη, η Μαρίνα Σάττι κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό. Η τραγουδίστρια όπως ανέφερε σε δηλώσεις της αργότερα, δυσκολεύτηκε αρκετά, λόγω μιας ίωσης που την ταλαιπωρεί. Αφού κατέβηκε από τη σκηνή, η Μαρίνα Σάττι μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» κι ανέφερε αρχικά: «Ήμουν άρρωστη, κάθε 3 ώρες ειλικρινά δεν καταλαβαίνεις τι έχω πάρει από φάρμακα». Όπως εξήγησε στη συνέχεια, φοβήθηκε ότι μπορεί να κλείσει η φωνή της στη σκηνή, όμως κατάφερε να το σώσει.

«Είχα φουλ φόβο ότι μπορεί να μην έχω φωνή σήμερα. Ήρθα χαλαρά κι είπα ότι θα το πάμε τελείως χαλαρά και για πλάκα. Τελικά, βγήκαν κάποια πράγματα που μας άρεσαν», δήλωσε. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όταν ανέβηκα, δεν κατάλαβα τι έγινε, δεν είχα έλεγχο, ούτε που ξέρω πώς τραγούδησα. Ελπίζω να είμαι πιο ψύχραιμη στον τελικό». Τέλος, για την σημερινή ημέρα, πριν τον μεγάλο τελικό, δήλωσε: «Πρέπει να ξεκουραστώ, να το βουλώσω λίγο, να φτιάξω τη φωνή μου. Πιστεύω ότι θα είμαι πιο ψύχραιμη. Να πούμε να έχουμε ωραία ενέργεια». Η Μαρίνα Σάττι θα εμφανιστεί στη 12η θέση του μεγάλου τελικού, το Σάββατο 11 Μαΐου.

Η παρουσίαση του κομματιού

Τα ρούχα που φόρεσε η Μαρίνα Σάττι είναι σε λευκές και μωβ αποχρώσεις, και οι χορευτές γύρω της θα είναι ντυμένοι στα μαύρα. Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής είναι πολύ δυναμική με τη χορογραφία να έχει αρκετές εναλλαγές, όπως ακριβώς είναι και το στυλ του τραγουδιού. Η ελληνική συμμετοχή παρουσιάστηκε στη σκηνή της Eurovision με μονοπλάνο, προσδίδοντας μεγαλύτερη αμεσότητα στην παρουσίαση του τραγουδιού.

Όπως είχε αποκαλύψει η Μαρίνα Σάττι: «Ήταν μία ιδέα του κ. Φωκά Ευαγγελινού, ίσως και βασισμένη σε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει της Μάντισσας που ήταν επίσης μονοπλάνο. Έχει να κάνει με το να γίνονται όλα μπροστά στα μάτια του κόσμου, χωρίς κατ, χωρίς μοντάζ, χωρίς κοψίματα. Ό,τι συμβαίνει, αυτοί είμαστε, τραγουδάμε στα Ελληνικά, χορεύουμε με ζουρνά, είμαστε όμως και μοντέρνοι, είμαστε και rap, είμαστε και σύγχρονοι, έχουμε όμως και όλη αυτή την κουλτούρα πίσω μας και μέσα μας. Οπότε, νομίζω ότι η ιδέα του μονοπλάνου, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί ξανά στη Eurovision, δίνει αυτή την αίσθηση της συνέχειας και της ειλικρίνειας μπροστά στα μάτια του κόσμου, τα βλέπουν όλα να πάσα στιγμή».

Το «Ζάρι»

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το ελληνικό τραγούδι, οι φαν της Eurovision εντυπωσιάστηκαν με τον ρυθμό και τη φωνή της Μαρίνας Σάττι. Το «Ζάρι» όμως έχει καταφέρει να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των Eurofans και η πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό θεωρείται δεδομένη. Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.