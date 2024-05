Λεωφορείο Αγία Πετρούπολη: Έπεσε από γέφυρα και «βούτηξε» σε ποτάμι

Θρίλερ στην Αγία Πετρούπολη με λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 20 επιβάτες έπεσε από τη γέφυρα Ποτσελούεφ στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών. «Σήμερα περίπου στη μία το μεσημέρι η αστυνομία έλαβε αναφορά για την πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου από τη γέφυρα στον ποταμό Moika στην Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επέβαιναν περίπου 20 άτομα τη στιγμή του ατυχήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κρίνοντας από το βίντεο που δημοσιεύει το RIA Novosti, ο οδηγός του λεωφορείου απέτυχε να ελέγξει το λεωφορείο, εμβόλισε πολλά αυτοκίνητα και έπεσε από τη γέφυρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί πέντε θάνατοι και αρκετοί τραυματισμοί.

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN

Οι ειδικοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανασύρουν τώρα ανθρώπους από το νερό. Εξήντα εννέα άτομα και 18 μονάδες εξοπλισμού συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Όπως διευκρίνισε ο κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, στους τραυματίες παρέχεται άμεση βοήθεια.

Στο σημείο επιχειρούν διασώστες, έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, καθώς και υπάλληλοι της διοίκησης της πόλης και της υγειονομικής επιτροπής. Η Εισαγγελία της Αγίας Πετρούπολης ελέγχει τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών του συμβάντος. Θα ελέγξει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την οδική ασφάλεια.

❗️Five people died and several more required medical attention as a result of a terrible accident involving a passenger bus in St. Petersburg

The bus went reportedly of a bridge after an accident with a carsharing car pic.twitter.com/Va8fOo38B4

— ☦️Jacob🇷🇺Charite☦️ Иагов (@jaccocharite) May 10, 2024