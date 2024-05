Σεισμός Κεφαλονιά: 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Ληξούρι

Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/5) στις 15.56 ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Ληξούρι με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στις 13.48 σημειώθηκε κι άλλος σεισμός ανοιχτά της Κεφαλονιάς, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά από το Ληξούρι με εστιακό βάθος 15,2 χιλιόμετρα.

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στα ανοιχτά της Κρήτης λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (00:02, 9/5). Η δόνηση εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα βόρεια των Φαλασάρνων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμική Ινστιτούτου. Το Ευρωμεσωγειακό Ινστιτούτο έδωσε τον σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κισσάμου.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.8 occurred 22 km NW of #Kíssamos (#Greece) 4 min ago (local time 00:02:37). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/OrW8GN2Tn7

🖥https://t.co/4KsIhK5Tgx pic.twitter.com/Ia1urMeazl

— EMSC (@LastQuake) May 8, 2024