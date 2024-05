This is Athens – City Festival Δήμος Αθηναίων: Ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια

This is Athens – City Festival Δήμος Αθηναίων: Συνεχίζεται η δεύτερη εβδομάδα εκδηλώσεων του This is Athens – City Festival, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων.

Με υπαίθρια πάρτυ σε πλατείες και κεντρικά σημεία της πόλης, με εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια, ξεναγήσεις, αλλά και αφηγήσεις βιβλίων και παραμυθιών συνεχίζεται η δεύτερη εβδομάδα εκδηλώσεων του This is Athens – City Festival, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) . Ήδη εκατοντάδες Αθηναίες και Αθηναίοι που έμειναν στην πόλη τις μέρες του Πάσχα, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και είχαν σχεδιαστεί στο «πνεύμα» της Μεγάλης Εβδομάδας και της πασχαλινής περιόδου. Από το ταξίδι της καντάδας στα στενά της Πλάκας και τη συναυλία του γυναικείου φωνητικού συνόλου Chórεs στη Στοά Αττάλου, μέχρι τη συναυλία των DeProfundis στην Αρχαία Αγορά, το This is Athens – City Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης, ήδη αγκαλιάστηκε θερμά από κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας. Από την Πέμπτη 9/5/, έως και την ερχόμενη Δευτέρα 13/5, ορισμένες από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν είναι οι εξής: Δημιουργικές δράσεις Στις 9 Μαΐου: –Gyzi Street Party by Reverb: Οι καταξιωμένοι Djs της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής Fo, George Apergis, Mr. M, Nausicaä, VRGN και Drosis παρουσιάζουν τον σύγχρονο ήχο της πόλης, σε ένα πάρτυ που θα γεμίσει ρυθμό και χρώμα μία από τις κεντρικές πλατείες της πόλης. Με τη συμβολή των Reverb Sessions αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά η αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας. – Δωρεάν είσοδος. Στις 10 Μαΐου: –Παραμύθια στον Εθνικό Κήπο : Μια παράσταση με παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση της Ελλάδας και της παγκόσμιας κληρονομιάς, που θα αφηγηθεί ο Μπάμπης Μπουρέκας. Σε συνδυασμό με τη μουσική και το τραγούδι η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία να μάθουν οι μικροί, να θυμηθούν οι μεγάλοι και όλοι μαζί να ψυχαγωγηθούν και να ταξιδέψουν στον χώρο της φαντασίας και του ονείρου. – Δίπλα στην παιδική χαρά του Εθνικού Κήπου, δωρεάν είσοδος . Στις 11 Μαΐου: –Ξενάγηση στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών: Ο αρχαιολόγος Μιχάλης Γιοχάλας , πραγματοποιεί μία πρωτοποριακή ξενάγηση στην Γλυπτοθήκη του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών: Άγνωστες πτυχές της νεοελληνικής ταφικής δημιουργίας, ανθρώπινα πάθη -από τη δίψα για υστεροφημία μέχρι την απληστία- ανταγωνισμοί καλλιτεχνικοί ή προσωπικοί, ανεκπλήρωτοι εν ζωή έρωτες, εκπληρωθέντες μετά θάνατον, συνθέτουν μία διαδρομή μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Σημείο συνάντησης: στην πλατεία μπροστά από την είσοδο του Πρώτου Νεκροταφείου Αθηνών – Δωρεάν δράση με απαραίτητη κράτηση. –Παραμύθια στην αυλή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»: Το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στους μικρούς, αλλά και στους μεγαλύτερους φίλους του παραμυθιού και της αφήγησης. Μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων τούς δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε τόπους μακρινούς και πολιτείες όμορφες, να ακούσουν ανθρώπινες φωνές ζώων και πουλιών, να μάθουν ότι φτάνει να ονειρευτούν για να ξεκινήσει ένα παραμύθι. Ελληνικά λαϊκά παραμύθια για όλη την οικογένεια στα οποία κυριαρχούν οι φωνές των πουλιών, ζωντανεύουν στην αυλή του μουσείου, σε αφήγηση του Δρ. Στέλιου Πελασγού. –Δωρεάν δράση με απαραίτητη κράτηση. –Βαρβάκειος, the Party: Ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά event της πόλης, στην πιο διάσημη αγορά της. Η Δημοτική Αγορά της Βαρβακείου μετατρέπεται για ένα ολόκληρο βράδυ σε ένα μεγάλο club στο οποίο καταξιωμένοι djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό πάρτυ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. – Δωρεάν είσοδος. Στις 12 Μαΐου: –Family and the City, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το This is Athens City Festival διοργανώνει μία ολοήμερη γιορτή με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσική, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια. Με την καθοδήγηση της ζωγράφου Katerina Chrysolie, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πρωτότυπα δώρα για τη μητέρα τους. – Δωρεάν είσοδος. -Γέφυρες: Μια βιβλιακή μουσικοθεραπεία στο Athens Book Space, στο Πάρκο Ελευθερίας: Στο μινιμαλιστικό Book Space του Δήμου Αθηναίων, προσκεκλημένοι είναι όλοι οι λάτρεις του βιβλίου και της μουσικής. Από νωρίς το απόγευμα οι καλλιτέχνες Calliope, Marios Visvikis και Mister Enarto σε ρόλο μουσικών ταξιδευτών. Οι συγγραφείς Στέλλα Καραμπακάκη και Γιώργος Γιώτσας αναλαμβάνουν τη διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Η πολλή αγάπη σκοτώνει». – Δωρεάν είσοδος. –Street Outdoors, στην πλατεία Κουμουνδούρου: Η πλατεία Κουμουνδούρου, στην οδό Πειραιώς, θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο club από την κορυφαία ομάδα των Street Outdoors . –Δωρεάν είσοδος. –Πολυφωνικά ξέφωτα στο Άνδηρο του Πικιώνη (στου Φιλοπάππου): Τρία γνωστά πολυφωνικά σχήματα αποδήμων από την “απέκει” Ήπειρο και ένα γυναικείο σύνολο που ερμηνεύει άλλες ελλαδικές κι ελληνόφωνες πολυφωνίες. Στην πρώτη από τις τρεις εκδηλώσεις του Πολυφωνικού Καραβανιού συμμετέχουν: «Δελβινιώτικα», «Κοσσοβίτσα», «Λαογραφικός Σύλλογος Βορειοηπειρωτών» «Χάονες» και φωνητικό σύνολο «Ιώ» (πολυφωνίες από Βώλακα, Κέρκυρα, ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία). – Δωρεάν είσοδος. Στις 13 Μαΐου: – Bon Entendeur live, στο Πάρκο Ελευθερίας: Το περιζήτητο γαλλικό ντουέτο που διοργανώνει sold out συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής σε όλη την Ευρώπη, έρχεται στην Αθήνα για ένα live με ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια περασμένων δεκαετιών και κυκλοφορίες που έγιναν πλατινένιες. – Δωρεάν είσοδος.