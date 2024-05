Μις Ισραήλ Νέα Υόρκη: Η Noa Cochva πήγε με πλακάτ «είμαι στρατιώτης των IDF» σε πάρκο

Η πρώην «Mις Ισραήλ» κατηγορήθηκε ως «εγκληματίας πολέμου» και σχεδόν απειλήθηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ καλούσε τους περαστικούς να της κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη θητεία της στον Ισραηλινό στρατό. Η βασίλισσα της ομορφιάς, Noa Cochva βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να κρατάει ένα πλακάτ που έγραφε: «Είμαι στρατιώτης των IDF. Ρωτήστε με οτιδήποτε» στο πάρκο της πλατείας Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, αναφέρει η Daily Mail. Ένας θεατής τής επιτέθηκε λεκτικά λέγοντας στην 25χρονη: «Είσαι εγκληματίας πολέμου». «Πώς κοιμάσαι τη νύχτα», τη ρώτησε ένα άλλο άτομο. Το μοντέλο απάντησε: «Κοιμάμαι πολύ καλά γιατί ξέρω ότι βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Άκουσα ότι υπάρχει ένας σιωνιστής εδώ», είπε μια γυναίκα που φορούσε μπλούζα παραλλαγής και παντελόνι και εμφανίστηκε στην κάμερα. Στη συνέχεια μάλιστα έβγαλε ένα μαχαίρι. Η γυναίκα έβαλε το πρόσωπό της στην κάμερα λέγοντας «μικρή σιωνίστρια». «Αυτό είναι ηλίθιο. Πρέπει να πάτε σπίτι σας», είπε ένας άντρας. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη τώρα», είπε ένας άλλος. Ένας στρατιώτης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας ρώτησε την 25χρονη καλλονή πώς αισθάνεται για την υποχρέωση να καταταγεί στο στρατό σε μια ορισμένη ηλικία. «Είναι το καλύτερο πράγμα που έγινε ποτέ. Όταν υπηρέτησα τη θητεία μου, ένιωσα ότι είχα έναν πραγματικά μεγάλο σκοπό», είπε η Cochva. Πολλοί άνθρωποι πλησίασαν τη βασίλισσα της ομορφιάς και την ευχαρίστησαν για την υπηρεσία της.

Miss Israel, Noa Cochva, trying to have a peaceful conversation with …whoever is willing to listen.

It ended with ….tears… #factsforpeace pic.twitter.com/fY2lECfgKO

— miha schwartzenberg (@mihaschw) May 7, 2024