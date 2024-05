Η μεγαλύτερη «σκούπα» του κόσμου: Έπιασε δουλειά το “Μαμούθ”

Η μεγαλύτερη «σκούπα» του κόσμου, το «Μαμούθ» όπως το αποκαλεί η Ελβετική εταιρεία Climeworks, ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ισλανδία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ειδικό κτίριο το οποίο σχεδιάστηκε, όπως αναφέρει η εταιρεία, για να απορροφά τη ρύπανση από τη θέρμανση των πλανητών από την ατμόσφαιρα. Το «Mammoth» είναι το δεύτερο εργοστάσιο «άμεσης σύλληψης αέρα» που άνοιξε η ελβετική εταιρεία στη χώρα και είναι 10 φορές μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, την Orca, που άρχισε να λειτουργεί το 2021. Η «άμεση σύλληψη αέρα», ή DAC όπως είναι τα αρχικά του εγχειρήματος, είναι μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αναρροφά αέρα και να απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες. Ο άνθρακας μπορεί στη συνέχεια να εγχυθεί βαθιά κάτω από το έδαφος, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να μετατραπεί σε στερεά προϊόντα. Η Climeworks, όπως αναφέρει το CNN, σχεδιάζει να μεταφέρει τον άνθρακα υπογείως, όπου θα μετατραπεί σε πέτρα και θα «κλειδώνει» σε μόνιμη βάση τον άνθρακα.

«Οι κλιματικές λύσεις επόμενης γενιάς όπως το DAC κερδίζουν περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις και την ιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να καίνε ορυκτά καύσιμα. Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα που θερμαίνει τον πλανήτη στην ατμόσφαιρα έφτασαν σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ το 2023» τονίζει το CNN και προσθέτει: «Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται – με καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τη φύση – πολλοί επιστήμονες λένε ότι ο κόσμος πρέπει να βρει τρόπους για την απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα εκτός από την ταχεία μείωση των ορυκτών καυσίμων. Αλλά οι τεχνολογίες αφαίρεσης άνθρακα όπως το DAC εξακολουθούν να είναι αμφιλεγόμενες. Έχουν επικριθεί ως ακριβά, ενεργοβόρα και αναπόδεικτα σε κλίμακα. Ορισμένοι υποστηρικτές του κλίματος ανησυχούν επίσης ότι θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή από τις πολιτικές για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων. Αυτή η τεχνολογία «είναι γεμάτη αβεβαιότητες και οικολογικούς κινδύνους», δήλωσε η Λιλι Φερ, διευθύντρια του προγράμματος ορυκτών οικονομίας στο Κέντρο Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου.

