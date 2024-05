Ζελένσκι απόπειρα δολοφονίας: Οι συνταγματάρχες σχεδίαζαν την επίθεση ως δώρο για την ορκωμοσία του Πούτιν

Στην σύλληψη των υπόπτων για την απόπειρα δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε η κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία ισχυρίζεται πως αυτό θα ήταν ένα δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ορκίστηκε για πέμπτη φορά πρόεδρος της Ρωσίας την Τρίτη (7/5). Ο επικεφαλής της SBU, αναφέρθηκε στο γεγονός μέσω Telegram: «Η τρομοκρατική επίθεση, η οποία υποτίθεται ότι ήταν ένα δώρο στον Πούτιν για την ορκωμοσία, ήταν πράγματι μια αποτυχία των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εχθρός είναι ισχυρός και έμπειρος. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί», πρόσθεσε. Γι’ αυτό και οι φερόμενοι ως πράκτορες, δύο Ουκρανοί συνταγματάρχες, είχαν λάβει εντολή να βρουν κάποιον που βρίσκεται κοντά στην προεδρική φρουρά. Το πρόσωπο αυτό θα συνελάμβανε τον Ζελένσκι αιχμάλωτο – στο γραφείο του ή όταν έβγαινε από το κτίριο – και στη συνέχεια θα τον σκότωνε, σύμφωνα με την SBU.

Ωστόσο οι Ρώσοι δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με τον Guardian η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) κατέστρωσε επίσης ένα σχέδιο για την εξόντωση του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι από τα πλέον μισητά πρόσωπα στη Μόσχα και του επικεφαλής της SBU, Βασίλ Μάλιουκ. Η υπηρεσία δήλωσε ότι τρεις αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών της FSB βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση. Τους κατονόμασε ως Μαξίμ Μισούστιν, Ντμίτρο Περλίν και Αλεκσίι Κορνέφ, από το ένατο τμήμα της πέμπτης υπηρεσίας της FSB. Ένας από τους φερόμενους ως Ουκρανούς πράκτορες ήταν συνταγματάρχης που υπηρετούσε στην κρατική φρουρά της Ουκρανίας. Ο συνταγματάρχης πραγματοποίησε αρκετές μυστικές συναντήσεις με τον Κορνέφ πριν από το 2022, οι οποίες έλαβαν χώρα σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, αναφέρεται.

‼️ The Security Service of Ukraine exposes a network of FSB agents who were preparing Zelenskyy’s murder

The network, whose activities were supervised by the FSB from #Moscow, included two colonels of the State Security Directorate (!), who “leaked” secret information to the… pic.twitter.com/rYoFFflsoW

— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2024