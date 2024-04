Τσολάκη – Έλον Μασκ: Χαιρετίστε με, κάνω βαλίτσες και φεύγω

Ο Έλον Μασκ αποθέωσε την Ελένη Τσολάκη, σε βίντεο από τα παλιά, όταν εκείνη παρουσίαζε τον καιρό σε τηλεοπτική εκπομπή, με τραγούδια και χορούς.

Το πρωί της Τετάρτης 24 Απριλίου, η παρουσιάστρια έκανε το σχόλιό της σχετικά με το tweet του μεγιστάνα της τεχνολογίας, ο οποίος έγραψε για την ίδια: «Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Μέσα από το «Πρωινό Σου σου» η Ελένη Τσολάκη καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό, λέγοντας: «Πολύ καλημέρα σας και με χιόνια και με κρύα και με σκόνες και με αέρηδες, πάντα με αισιοδοξία. Έτσι μάθαμε να τραγουδάμε πριν 10 χρόνια και να, που έρχεται το σωστό timing που λέει καμιά φορά η ζωή».

Λίγο πιο μετά, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Χαιρετήστε με γιατί κάνω βαλίτσες, φεύγω. Κοίταξε έχω πολλές προτάσεις. Μία να αναλάβω θέση CEO στα αυτοκίνητα του Έλον Μασκ. Δύο να αναλάβω και πάλι σαν CEO του Twitter» και ξέσπασε σε γέλια.

Ένα δημοφιλές βίντεο τις τελευταίες ημέρες στο «X» συγκρίνει πώς λένε τον καιρό στη Γερμανία και πώς στην Ελλάδα, με τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας να σπεύδει να το σχολιάσει.

Στα δύο βίντεο, πρωταγωνίστριες είναι μία Γερμανίδα μετεωρολόγος και η Ελληνίδα παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη από την εποχή που παρουσίαζε με τον δικό της τρόπο τον καιρό στην εκπομπή του ALPHA, Happy Day, όπου συμμετείχε.

Ο ιδιοκτήτης της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και μεγιστάνας της τεχνολογίας είδε τα βίντεο και σχολίασε: «Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Wow, that is a great way to wake up in Greece!

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024