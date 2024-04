Πότε θα φύγει η σκόνη: Απόκοσμες εικόνες στη χώρα, υποχωρεί το φαινόμενο

Η αφρικανική σκόνη και οι υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησαν χθες ένα απόκοσμο σκηνικό που θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και μπορεί η ατμόσφαιρα χθες να ήταν αποπνικτική, αλλά σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερη αν και ο συνδυασμός της σκόνης με τις υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες θα διατηρήσουν το… πορτοκαλί τοπίο. Ο αμερικανικός δορυφόρος Aqua της NASA που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί της Τρίτης (23/4), έδειξε σε υψηλή ανάλυση το έντονο κύμα Αφρικανικής σκόνης «Minerva red» που έλαβε χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα.

Το αβαθές χαμηλό στην περιοχή της Σύρτης κινούμενο προς την Ελλάδα μετέφερε πολύ μεγάλες ποσότητες Αφρικανικής σκόνης δυσχεραίνοντας κατά πολύ την ποιότητα του αέρα, συνθέτοντας ένα απόκοσμο σκηνικό με κόκκινο ουρανό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Νότιας Ελλάδας και κυρίως στην Κρήτη, όπου στα Φαλάσαρνα Χανίων σημειώθηκε και η μεγαλύτερη θερμοκρασία με τιμή 36.6°C. Σύμφωνα με την πρόγνωση του θα έχουμε καλύτερη εικόνα από την αφρικανική σκόνη, όμως το φαινόμενο θα παραμείνει σε ισχύ, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι.

Σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται βελτιωμένος καιρός. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης στην ατμόσφαιρα, αλλά προοδευτικά η σκόνη θα απομακρυνθεί ανατολικότερα και θα περιοριστεί πάνω από το Αιγαίο. Τις βραδινές ώρες βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, φαινόμενα που τη νύχτα προς Πέμπτη θα επεκταθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Δυτικής Στερεάς και της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από 8 έως 25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 25-27 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 24, στα νησιωτικά τμήματα του Βόρειου, Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25 βαθμούς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά στο Βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα μας βαθμιαία από το πρωί θα αρχίσει να μειώνεται, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Επισημαίνεται όμως ότι αξιόλογη μείωση των συγκεντρώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι και μετά οπότε και θα περιοριστεί στα ανατολικά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου, στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά τις πρώτες πρωινές και εκ νέου τις νυχτερινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί 7 με 8, όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 τοπικά έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά.

Καιρός: Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένους όμβρους στα ορεινά έως τις πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Από το βράδυ εκ νέου στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά το πρωί νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν σε 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Never have we seen something like this! The birds seems to have interrupted their activity. Just in 10 min everything turned into a Mad Max scenery! #African #dust, #αφρικανικη_σκονη #σκονη pic.twitter.com/VChcXW1gP3

— Antikythera Bird Obs (@AntikythiraBird) April 23, 2024