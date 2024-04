Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου Αθήνα: Μπήκαν πουλιά στον κινητήρα

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/04) ένα αεροσκάφος της Transavia France. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τον αερολιμένα Αθηνών στις 15:00 με προορισμό το Παρίσι, υποχρεώθηκε να προσγειωθεί ξανά σε αυτόν, όταν σήμανε συναγερμός για πουλιά που είχαν μπει στους κινητήρες του. Η προσγείωση έγινε με ασφάλεια στις 15:41 και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν περιμένοντας ενημέρωση για την πτήση τους, ενώ κινητοποιήθηκε προληπτικά για λόγους πυρασφάλειας η Πυροσβεστική.

TOUCHDOWN! Transavia France flight T03521, originally bound for Paris, has appeared to have touched down safely back into ATH following it’s emergency declaration moments after departure.

Furthermore, as soon as we have more information regarding this, we will update you… pic.twitter.com/WXbG7YpYmd

— AviationSource (@AvSourceNews) April 24, 2024