Πρίγκιπας Λούις γενέθλια: Η ανάρτηση του Ουίλιαμ και της Κέιτ για τον μικρότερο γιο τους

Μία φωτογραφία του πρίγκιπα Λούις, που τραβήχτηκε για τα έκτα γενέθλιά του από την μητέρα του Κέιτ Μίντλετον, δόθηκε στη δημοσιότητα. Η εικόνα του χαμογελαστού Λούις που ανέβηκε στα social media του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας συνοδεύονταν από τη λεζάντα: «Ευτυχισμένα 6α γενέθλια, πρίγκιπα Λούις! Σας ευχαριστούμε για όλες τις ευχές σήμερα». Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Ουίνδσορ τις «τελευταίες ημέρες» τόνισε το Παλάτι, σύμφωνα με το BBC. Ο πρίγκιπας Λούις γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 2018 στην πτέρυγα Λίντο του Νοσοκομείου St Mary’s, όπως και οι Σάρλοτ και Τζορτζ.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν μία δύσκολη περίοδος για την οικογένεια λόγω της διάγνωσης του καρκίνου της Κέιτ, υπογραμμίζει το Sky News.Ο Λούις εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν η βασιλική οικογένεια έκανε την παραδοσιακή εορταστική της εμφάνιση στο Σάντρινγκχαμ την ώρα που πήγαινε στην εκκλησία. Η φωτογραφία αυτή, έρχεται αφού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, επανήλθε στα βασιλικά του καθήκοντα την περασμένη εβδομάδα, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του καρκίνου της Κέιτ. Ο πρίγκιπας επισκέφθηκε μια φιλανθρωπική οργάνωση διανομής τροφίμων, “Surplus to Supper”, στο Σάρρεϋ.

Ο πρίγκιπας Λούις αρκετές φορές κλέβει την παράσταση όταν τα χαριτωμένα καμώματά του απαθανατίζονται από τον φακό των φωτογράφων. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της στέψης του βασιλιά Καρόλου, που χασμουριόταν και συνομιλούσε με την αδελφή του πριγκίπισσα Σαρλότ κατά την διάρκεια της τελετής. Τότε ο νεαρός πρίγκιπας εθεάθη να χαζεύει και να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του Αββαείου του Ουέστμινστερ, ενώ η Σαρλότ έσκυψε να δει τι έδειχνε. Τα αδέλφια φάνηκε επίσης να συνομιλούν λίγο, ακουμπώντας ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της δίωρης τελετής. Ο μικρός χασμουριόταν στην έναρξη της τελετής αλλά και μετά τη στέψη του βασιλιά.

Prince Louis captured attention again during his grandad King Charles’ Coronation with hilarious anticshttps://t.co/THepsiWYO1 pic.twitter.com/nONMFeDYQE

— OK! Magazine (@OK_Magazine) May 6, 2023