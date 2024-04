Ρέμπελ Γουίλσον – πάρτι: Μέλος της βασιλικής οικογένειας την κάλεσε σε όργια με ναρκωτικά

Μεγάλες αποκαλύψεις για μέλος της βασιλικής οικογένειας κρύβονται στα απομνημονεύματα της ηθοποιού Ρέμπελ Γουίλσον. Η ίδια ισχυρίζεται πως στο παρελθόν την είχε προσκαλέσει σε πάρτι, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν ναρκωτικά και όργια. Η Αυστραλή ηθοποιός δεν κατονομάζει το βασιλικό αυτό πρόσωπο, αλλά δίνει τρία στοιχεία: Το περιστατικό συνέβη το 2014 και η πρόσκληση ήρθε από έναν άνδρα, ο οποίος εκείνη τη χρονιά ήταν δέκατος πέμπτος ή εικοστός στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Μάλιστα αναφέρει ότι το πάρτι διοργανώθηκε από έναν Αμερικανό δισεκατομμυριούχο από τον κλάδο της τεχνολογίας, τον οποίο επίσης δεν κατονομάζει.

Στα απομνημονεύματά της, «Rebel Rising», διηγείται πώς έλαβε μία πρόσκληση «της τελευταίας στιγμής» στο πάρτι ενός δισεκατομμυριούχου, από το βασιλικό πρόσωπο, ο οποίος είχε πει σε έναν άνδρα φίλο του ότι στο πάρτι «χρειαζόμαστε περισσότερα κορίτσια. Εκείνη σκέφτηκε πως ήταν μία τέλεια ευκαιρία για να βρει έναν φίλο. Σύμφωνα με το βιβλίο, το πάρτι με μεσαιωνικό θέμα πραγματοποιήθηκε σε ένα νοικιασμένο ράντσο λίγο έξω από το Λος Άντζελες. Η Γουίλσον αναφέρει ότι φορούσε μια «σέξι στολή με κωνικό καπέλο» και περιέγραψε την εκδήλωση ως «τρελή», με ακροβάτες και μια γιγαντιαία εστία φωτιάς που περιβαλλόταν από μαξιλάρια.

Rebel Wilson gives three clues to the identity of the Royal Family member who she claims invited her to a drug-fuelled orgy https://t.co/TKMP6az9lE . #Trump2024 pic.twitter.com/xJy21Jhs8E

