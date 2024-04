Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν 2024: Σημαντικό στάδιο για τις σχέσεις

Στη συνάντηση που θα έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13 Μαΐου, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκεφτεί την Άγκυρα, αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε το κλίμα έντασης, που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την εξαγγελία από την Ελλάδα της δημιουργίας των δυο θαλασσίων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, λέγοντας πως η συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη είναι μια ευκαιρία να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. «Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη είναι ένα είδος ανταποδοτικής επίσκεψης. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Θα έχουμε συζητήσεις για το πώς μπορούμε να φέρουμε τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε πολύ καλύτερη θέση από τη σημερινή» είπε ο Ερντογάν.

#BREAKING Greek premier’s upcoming visit to Türkiye can be regarded as a sort of return visit, and this visit is a significant milestone in bilateral relations: President Erdogan pic.twitter.com/VMYkT83sYx

— Anadolu English (@anadoluagency) April 19, 2024