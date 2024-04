Γρίπη πτηνών: Προειδοποιεί ο ΠΟΥ για την εξέλιξη μετάδοσης της νόσου

Σε σημερινή συνέντευξη του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στη Γενεύη, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών (avian influenza) σε άλλα είδη, μεταξύ τους και ο άνθρωπος. Ο ιός Η5Ν1 φέρεται να έχει πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στους ανθρώπους που μεταδίδεται, αλλά μέχρι στιγμής τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί δείχνουν την επιμόλυνση του ανθρώπου από κάποιο άρρωστο ζώο και όχι από άλλον άνθρωπο. Εξαιρετική ανησυχία δήλωσε, ωστόσο, ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ, Τζέρεμι Φάραρ, ότι όπως εξελίσσεται η μεταδοτικότητα του ιού, αυτός δείχνει περισσότερο ανθεκτικός στη μετάδοση μεταξύ θηλαστικών, καθώς και στη μετάδοσή του σε ανθρώπους. Επομένως, είναι πιθανό να προσαρμοστεί και να είναι ικανός να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Είναι τραγικό που το λέω, αλλά αν μολυνθώ από τον Η5Ν1 και πεθάνω, αυτό τελειώνει», δηλαδή σπάει η αλυσίδα μετάδοσης, επεσήμανε. «Αν κάνω τον γύρο της κοινότητας και μεταδώσω τον ιό σε άλλο άνθρωπο, ξεκινώ νέο κύκλο», τόνισε. Από την αρχή του 2023 ως την 1η Απριλίου 2024 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι κατέγραψε σε 23 χώρες συνολικά 889 κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε ανθρώπου και 463 θανάτους, δηλαδή ποσοστό θνησιμότητας 52%. Πέρα από την παρακολούθηση των ανθρώπων που μολύνθηκαν από ζώα αγελάδες σε μια πρόσφατη περίπτωση στις ΗΠΑ «είναι ακόμη πιο σημαντικό να κατανοήσουμε πόσες μολύνσεις υπάρχουν σε ανθρώπους χωρίς να το γνωρίζουν, διότι με αυτό τον τρόπο θα γίνει η προσαρμογή» του ιού, εξήγησε ο Φάραρ.

