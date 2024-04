Εκρήξεις Ουκρανία τώρα: 18 νεκροί από το χθεσινό ρωσικό πλήγμα στο Τσερνίχιβ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα, Πέμπτη (18/04), το πρωί στην περιφέρεια Ιβανο-Φρανκίφσκ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Suspiline, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερίπτανται στην περιοχή. Στο μεταξύ, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τριπλό ρωσικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη (17/04), στο Τσερνίχιβ, μεγάλη πόλη της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε για άλλη μια φορά τη λύπη του για την έλλειψη βοήθειας εκ μέρους των Δυτικών. Χθες το βράδυ, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε πως θα ψηφίσει το Σάββατο για ένα πακέτο 61 δισεκ. δολαρίων βοήθειας για την Ουκρανία, κυρίως στρατιωτικής, για το οποίο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει «πολύ θετικός».

Στο Τσερνίχιβ, όπου σε φωτογραφίες που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα εικονίζονται λίμνες αίματος στον τόπο της τραγωδίας, η Όλγκα Σαμοϊλένκο, μια κάτοικος, αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κατέφυγε με τα παιδιά της στο διάδρομο της πολυκατοικίας τους για να προστατευθούν, όταν εξερράγη ο πρώτος πύραυλος το πρωί της Τετάρτης. «Οι γείτονές μας ήταν ήδη εκεί. Αρχίσαμε να φωνάζουμε για να ξαπλώσουν όλοι στο πάτωμα. Έγιναν άλλες δύο εκρήξεις. Τρέξαμε τότε μέχρι το πάρκινγκ», είπε αυτή η 33χρονη γυναίκα.

In Chernihiv, the total of people killed in yesterday’s russian attack has risen to 18. 78 others, including 4 children, were injured. Let’s not sugar coat this, these people could’ve been alive today had Ukraine been given the amount of defense they’ve been promised! #ArmUkraine pic.twitter.com/ZZ5NiGZi0o

— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) April 18, 2024