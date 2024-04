Αποστολή Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος: Τεχνητή έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει ο Οργανισμός

Την πρώτη τεχνητή έκλειψη ηλίου πρόκειται να επιχειρήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), χρησιμοποιώντας δύο δορυφόρους. Σκοπός αυτής της αποστολής είναι η κατανόηση του ηλικιακού καιρού μέσα από τη μελέτη του στέμματος του Ήλιου, δηλαδή της ατμόσφαιρας που τον περιβάλλει. Σύμφωνα με τον ESA, η μελέτη του ηλιακού στέμματος μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να προβλέψουν τον ηλιακό καιρό, όπως οι γεωμαγνητικές ηλιακές καταιγίδες που μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους σε τροχιά καθώς και δίκτυα επικοινωνίας και ηλεκτρικά δίκτυα στη Γη. «Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλά πράγματα, όπως την προέλευση του ηλιακού ανέμου», δήλωσε ο Andrei Zhukov, ανώτερος ερευνητής στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Βελγίου.

Η αποστολή Proba-3 του ESA θα χρησιμοποιήσει τους δορυφόρους Occulter και Coronagraph, οι οποίοι κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο και θα εκτοξευθούν ταυτόχρονα από την Ινδία. Ύστερα από έναν μήνα σχεδιάζεται να τοποθετηθούν σε ακριβή σχηματισμό, με απόσταση 144 μέτρων ή λίγο περισσότερο. Ο Occulter θα πετάξει πιο κοντά στον Ήλιο και θα ευθυγραμμιστεί μαζί του για να τον μπλοκάρει, ρίχνοντας σκιά πάνω στον Coronagraph, με τον ίδιο τρόπο που η Σελήνη δημιουργεί σκιά πάνω στην επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης. Με αυτό τον τρόπο θα είναι ορατό μόνο το στέμμα του Ήλιου και θα μπορέσει να φωτογραφηθεί το εσωτερικό τμήμα της περιοχής του στέμματος από τον Coronagraph. Όταν η φωτογράφηση ολοκληρωθεί, οι δορυφόροι θα σπάσουν το σχηματισμό τους και θα μπουν σε ασφαλή τροχιά, αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλον, ώστε να μη συγκρουστούν.

Παρόλο που η τεχνητή έκλειψη δεν θα είναι ορατή από τη Γη, πρόσφατα είδαμε εικόνες της ολικής έκλειψης ηλίου που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου και ήταν ορατή για εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, ήταν η πρώτη ηλιακή έκλειψη αυτού του αιώνα που ήταν ορατή και στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι εικόνες της ολικής έκλειψης ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, καθώς ο ουρανός ξαφνικά σκοτείνιασε και έμοιαζε να έχει έρθει το σούρουπο. Η έκλειψη του Ήλιου διήρκησε έως και τέσσερα λεπτά και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν το στέμμα του Ήλιου, ενώ πολλοί ήταν οι επιστήμονες που ταξίδεψαν για να παρατηρήσουν αυτό το φαινόμενο.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι ηλιακές εκλείψεις δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο συνήθως δεν γίνονται ορατές από το ανθρώπινο μάτι. Κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν από δύο έως πέντε εκλείψεις, αλλά πολλές φορές αυτές είναι ορατές από σημεία που δεν κατοικούνται από ανθρώπους, όπως είναι οι ωκεανοί. Ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός προγραμματίζει την εκτέλεση αυτής της αποστολής τον Σεπτέμβριο του 2024.

