Μπαντόσα – Σαμπαλένκα: Μια συγκινητική στιγμή

Λύγισε η Πάουλα Μπαντόσα και ξέσπασε σε κλάματα, καθώς αναγκάστηκε για άλλη μια φορά (η τέταρτη το τελευταίο εξάμηνο) να εγκαταλείψει αγώνα λόγω προβλήματος στη μέση. Αυτή τη φορά, η Ισπανίδα τενίστρια αγωνιζόταν με την Αρίνα Σαμπαλένκα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Στουτγάρδης, και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει στο κρισιμότερο σημείο, όταν το σκορ ήταν 1-1 στα σετ και 3-3 στο τρίτο και καθοριστικό. Τότε, η Σαμπαλένκα την πλησίασε και αφού είπαν δύο λόγια, η Μπαντόσα έπεσε στον ώμο της Λευκορωσίδας και ξεκίνησε να κλαίει.

H σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά έχει τον τελευταίο χρόνο συνέχεια προβλήματα με τραυματισμούς τα οποία την έχουν φέρει πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

Paula Badosa breaks down crying hugging Aryna Sabalenka after being forced to retired following her injury 🤕 #PorscheTennis pic.twitter.com/gTwdKyBNK4

— Liviefromparis 🇫🇷🤸‍♀️🤸‍♀️ (@ILoovEnglish) April 17, 2024