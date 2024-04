Μαραθώνιος Βοστώνη: Ο τερματισμός ενός πατέρα για τα νεκρά παιδιά του

Ένας άνδρας από τη Μασαχουσέτη κατάφερε να φτάσει στην γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της Βοστώνης. Έτρεχε στη μνήμη των τριών παιδιών του, τα οποία είχαν δολοφονηθεί πέρυσι. Την Δευτέρα 15 Απριλίου ο Patrick Clancy έτρεξε τον αγώνα των 26,2 μιλίων, ενώ φορούσε ένα αντικείμενο που ανήκε σε κάθε παιδί του. Έναν φιόγκο μαλλιών της 5χρονης Cora, ένα βραχιολάκι του 3χρονου Dawson και ένα βραχιόλι του 7 μηνών Callan.

«Ήταν το κίνητρό μου», δήλωσε ο Clancy για τα παιδιά του σε συνέντευξή του στο τοπικό WCVB-TV έπειτα από τον αγώνα. «Ήταν θεραπευτικό. Ήταν ο σκοπός μου. Ήξερα ότι μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά και το κάναμε, οπότε ήταν καλό». Ο 33χρονος ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από τέσσερις ώρες και συγκέντρωσε περισσότερα από 75.000 δολάρια για το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης προς τιμήν της μνήμης των τριών παιδιών του. «Αγαπώ τα παιδιά μου, είναι υπέροχοι άνθρωποι. Όλοι τα αγαπούσαν. Είχαν σύντομη ζωή αλλά είχαν καλή ζωή» είπε ο πατέρας.

Patrick Clancy ran the 26.2 mile race while wearing the names of his late children Cora, Dawson and Callan on his bib. ❤️ https://t.co/ktdMIiiLHb pic.twitter.com/NHeyjYWCs4

Η σύζυγός του, Lindsay Clancy, φέρεται να στραγγάλισε και τα τρία τους παιδιά τον Ιανουάριο του 2023, πριν προσπαθήσει να αυτοκτονήσει πηδώντας από παράθυρο του δευτέρου ορόφου. Έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη ή ψύχωση. Την ημέρα του περιστατικού, στις 24 Ιανουαρίου 2023, η αστυνομία έλαβε κλήση στο 100 από έναν άνδρα που είπε ότι η σύζυγός του είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πηδώντας από το παράθυρο του σπιτιού τους.

Οι πρώτες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα τρία μικρά παιδιά, ένα κορίτσι 5 ετών, ένα αγόρι 3 ετών και ένα αγόρι 7 μηνών, μέσα στο σπίτι «αναίσθητα με εμφανή σημάδια σοβαρού τραύματος», δήλωσε τότε ο εισαγγελέας της κομητείας Πλίμουθ, Timothy Cruz. Η Lindsay Clancy επέζησε με σοβαρά τραύματα. Παραμένει κρατούμενη και έχει επικείμενη δικάσιμο στις 28 Μαΐου, δήλωσε την Τρίτη στο ABC News εκπρόσωπος της εισαγγελίας της κομητείας Πλίμουθ. Η ίδια δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες.

A Massachusetts man crossed the finish line of the Boston Marathon in memory of his three children, who were killed last year.

Patrick Clancy ran the race while wearing the names of his children on his bib and wearing an item that belonged to each child. https://t.co/0J4YHkiZEW

— ABC News (@ABC) April 17, 2024