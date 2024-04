Φρεγάτα Θεμιστοκλής – Τουρκία: Η σημαία ενόχλησε τους γείτονες

Ενόχληση προκάλεσε στην Τουρκία η εμφάνιση της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» στα στενά του Βοσπόρου, καθώς το πολεμικό πλοίο με τις ελληνικές σημαίες υψωμένες έγινε θέμα και δέχθηκε επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» βρέθηκε από την περασμένη Πέμπτη στο τουρκικό λιμάνι του ακρωτηρίου Σαράιμπουρνού (το αρχαίο Βυζάντιο), μαζί με την τουρκική φρεγάτα «Yavuz» και το γαλλικό πετρελαιοφόρο «Somme» στο πλαίσιο της Μόνιμης Ναυτικής Ομάδας Εργασίας SNMGII του ΝΑΤΟ. Όπως είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζεμ Γκουρντενίζ, ο «πατέρας» του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο Έλληνας κυβερνήτης βρήκε την ευκαιρία για προπαγάνδα, καθώς «κρέμασε ελληνικές σημαίες σε όλα τα σημεία του πλοίου, αγνοώντας τα ναυτικά έθιμα, σύμφωνα με τα οποία η εθνική σημαία υψώνεται μόνο στην πρύμνη».

Ως είθισται τα πολεμικά πλοία δεν έχουν υποχρέωση να σηκώσουν τη σημαία της χώρας στην οποία ελλιμενίζονται. Όμως το πλήρωμα της φρεγάτας Θεμιστοκλής, σε όλες τις φωτογραφίες τις οποίες τα τουρκικά δημοσιεύματα χρησιμοποιούν για να καταδείξουν την πρόκληση έχει υψωμένη και την τουρκική σημαία, μαζί με τις ελληνικές.

Φυσικά όμως, όσοι σήκωσαν το λάβαρο της μήνης εναντίον των προκλητικών Ελλήνων που «εμφανίστηκαν μπροστά από την Αγια-Σοφιά και σήκωσαν την ελληνική σημαία», δεν σχολιάζουν πουθενά το γεγονός πως τα τουρκικά πλοία δεν υψώνουν ποτέ την ελληνική σημαία όταν έρχονται, στο πλαίσιο ασκήσεων, σε ελληνικά λιμάνια. Το ίδιο έκαναν και δύο τουρκικά ναρκαλιευτικά, τα οποία ήρθαν πριν από μερικές ημέρες στον Πειραιά και δεν ύψωσαν την ελληνική σημαία.

.@NATO #SNMG2 Istanbul port visit: Hellenic Navy’s Elli class frigate HS Themistoklis (x- ZrMs Philips Van Almonde) & Turkish Navy's TCG Yavuz are alongside in Sarayburnu. @MarineNationale's Durance class command & replenishment vessel Somme is at anchor at Moda Point. #WeAreNATO pic.twitter.com/LWLzQVKlYF

