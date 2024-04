Τσιτσιπάς χρήματα: Ο πλουσιότερος τενίστας της γενιάς του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε στο Μόντε Κάρλο να κατακτήσει τον τίτλο για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Πέρα από το επίτευγμα του τίτλου, που τον έφερε στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Τσιτσιπάς πέτυχε και ένα άλλο τεράστιο επίτευγμα, το οποίο αφορά τις οικονομικές απολαβές του.

30 MILLION DOLLAR MAN! 😎

🇬🇷 Stefanos Tsitsipas has surpassed $30 million in career prize money after winning Monte Carlo for the third time. 🏆💰👏

The 25-year-old Greek is the *first* tennis player born in 1998 or later, male OR female, to reach that prize money milestone:

