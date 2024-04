Σϊδνεϊ μακελειό σε εμπορικό: Αυτή είναι η γυναίκα αστυνομικός που εξουδετέρωσε τον 40χρονο

Ως ηρωίδα αντιμετωπίζεται τα τελευταία 24ωρα στην Αυστραλία η 39χρονη αστυνομικός Έιμι Σκοτ, η οποία ήταν αυτή που εξουδετέρωσε τον 40χρονο Τζόελ Κάουτσι όταν αυτός κρατώντας μαχαίρι στα χέρια σκότωσε συνολικά έξι άτομα ανάμεσά τους και την μητέρα ενός βρέφους 9 μηνών που τραυματίστηκε από την επίθεση του άνδρα σε εμπορικό κέντρο του Σϊδνεϊ. Η Σκοτ, η οποία υπηρετεί 19 χρόνια στην αστυνομία της Αυστραλίας, καταδίωξε τον Κάουτσι αφού ενημερώθηκε για την επίθεση και τελικά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του στον πέμπτο όροφο του εμπορικού κέντρου.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι η αστυνομικός φώναξε «πέτα το μαχαίρι στον 40χρονο και όταν αυτός επιχείρησε να της επιτεθεί, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Η ίδια, μάλιστα, στη συνέχεια έκανε ΚΑΡΠΑ στον 40χρονο μέχρι να φτάσουν στο σημείο διασώστες με τον δράστη να αφήνει τελικά την τελευταία του πνοή στο εμπορικό κέντρο.

«Η αστυνομικός Σκοτ, η οποία έτρεξε προς τον κίνδυνο, επέδειξε επαγγελματισμό και ηριωσμό χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή και χωρίς αμφιβολία έσωσε πολλές ζώες» δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Νότιας Ουαλίας. Συνδικαλιστής αστυνομικός ο οποίος μίλησε με την Σκοτ μετέφερε ότι η ίδια ήταν ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε και δεν θεωρεί τον εαυτό της ήρωα. «Της μίλησα και μου μετέφερε ότι “είναι ημέρες χωρίς πολύ ύπνο”. Γνωρίζει ότι αντιμετωπίζεται ως ήρωας αλλά για την ίδια το μόνο που έκανε ήταν η δουλειά της» είπε χαρακτηριστικά για την αστυνομικό Σκοτ.

