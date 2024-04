SeaCare ΑΠΘ: Ανάμεσα στις πέντε καλύτερες σε Διεθνή Διαγωνισμό η ομάδα

Μία καινοτόμα ιδέα που στοχεύει στην προστασία της θαλάσσιας ζωής δημιούργησε η φοιτητική ομάδα «SeaCare» του ΑΠΘ και πρόκειται να διαγωνιστεί στον Διεθνή Διαγωνισμό «Invent For The Planet 2024», στις 16-18 Απριλίου 2024, στην Aix-en-Provence της Γαλλίας. Η πρόταση των φοιτητών θεωρήθηκε ως μία από τις πέντε κορυφαίες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου Texas A&M (TAMU) των ΗΠΑ. Μαζί με την ελληνική αποστολή θα διαγωνιστούν και οι ομάδες που προέρχονται από την Βραζιλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μεξικό και το Πακιστάν.

Η ιδέα που επινόησαν οι φοιτητές αφορά στην προστασία θαλάσσιων οργανισμών όπως είναι τα δελφίνια, οι μικρές φάλαινες, οι χελώνες, οι φώκιες και τα σαλάχια από τα δίχτυα αλιέων. Δημιούργησαν, λοιπόν, μία συσκευή, η οποία χρησιμοποιεί φωτο-ηχητικά κύματα για να απωθήσει τα μεγάλα θαλάσσια είδη, χωρίς να επηρεάζει τα ψάρια που οι αλιείς επιθυμούν να αλιεύσουν και μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν στο δίχτυ, αντί για το σκάφος. Το πλεονέκτημα αυτό ενισχύει το σήμα που προέρχεται από τη συσκευή με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παρέχει περισσότερη προστασία στα είδη υπό εξαφάνιση. Η συσκευή έχει μικρό και ελαφρύ σχεδιασμό με διαστάσεις περίπου δέκα επί τέσσερα εκατοστά και βάρος περίπου 200 γραμμάρια.

Η Φοιτητική Ομάδα «SeaCare» του ΑΠΘ μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε Παγκόσμιο Τελικό Διαγωνισμό Καινοτομίαςhttps://t.co/6hfep6O5IL pic.twitter.com/bEnSfiM4Uh — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (@Auth_University) April 15, 2024

Ποια είναι η ομάδα «SeaCare»

Οι φοιτητές που αποτελούν την ομάδα που διακρίθηκε ανάμεσα σε 618 φοιτητές από 19 πανεπιστήμια γνωρίστηκε την ώρα του διαγωνισμού και καλέστηκε μέσα σε δύο ώρες να λύσει ένα πρόβλημα σχετικά με την ανεπιθύμητη αλιεία θηλαστικών που είναι υπό εξαφάνιση. Στον ελληνικό διαγωνισμό, η ομάδα διακρίθηκε πρώτη με την καινοτόμα ιδέα της και στον Διεθνή Διαγωνισμό κατέλαβε μία από τις πρώτες πέντε θέσεις. Αποτελείται από τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χαράλαμπο Χριστοφιλόπουλο, Σπυρίδωνα Τσιώμο και Φίλιππο Γερμανόπουλο, τη φοιτήτρια του Τμήματος Γεωπονίας Αθηνά Γκαλάπη, τη φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μαρία Νίττη και τη φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεανώ Σκλαβενίτη.

«Η ικανότητα της φοιτητικής Ομάδας του ΑΠΘ να συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η τεχνολογία και η περιβαλλοντική επιστήμη, και να δημιουργεί μία πρωτοποριακή λύση που εξυπηρετεί τόσο το περιβάλλον όσο και την αλιευτική κοινότητα, αναδεικνύει τη σημασία της ενθάρρυνσης των φοιτητών/τριών μας, ώστε να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φείδας για την διάκριση της φοιτητικής ομάδας.

Στοιχεία WWF

Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα δελφίνια, οι φώκιες, τα κητώδη και οι χελώνες που ζουν στις ελληνικές θάλασσες απειλούνται σοβαρά με την πλήρη εξαφάνισή τους. Ένας από τους συχνότερους τρόπους με τους οποίους τα ζώα αυτά θανατώνονται, είναι επειδή πιάνονται σε δίχτυα ψαράδων και ξεψυχούν μπλεγμένα ή θανατώνονται στη συνέχεια. Η αλιεία τους δημιουργεί επίσης πρόβλημα στην εύρεση τροφής, καθώς πάνω από το 58% των ψαριών της Μεσογείου υπεραλιεύεται, σύμφωνα με τη WWF.

Άλλοι λόγοι που απειλούν τα θαλάσσια αυτά είδη είναι η χημική και πλαστική ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος, ο υποθαλάσσιος θόρυβος που προκαλείται από τις σεισμικές δοκιμές για την εξόρυξη υδρογονανθράκων και από ναυτιλιακές ασκήσεις, τα σκάφη αναψυχής και η κλιματική κρίση που ανεβάσει τη στάθμη αλλά τη θερμοκρασία της θάλασσας. Σύμφωνα με τους μελετητές, το ένα τρίτο των θαλάσσιων θηλαστικών απειλείται με εξαφάνιση και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ