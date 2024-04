Ρεκόρ δισκοβολίας: Αδιανόητη επίδοση από Λιθουανό γίγαντα

Ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο μόλις 21 ετών γίγαντας (1,94 μ. ύψος) Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία ο οποίος έστειλε τον δίσκο στα 74.35μ σε μίτινγκ στην Οκλαχόμα για να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ των 74,08 μέτρων που επιτεύχθηκε στις 6 Ιουνίου 1986 στο Νόιμπρανμπεργκουργκ και άνηκε στον Ανατολικογερμανό Γιούργκεν Σουλτ. Ο Αλέκνα κατέρριψε το αρχαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ στους άνδρες, το οποίου μέχρι και χθες “γιόρταζε” 35 χρόνια ζωής. Συγχρόνως, ο Αλέκνα ξεπέρασε και τον πατέρα του, Βιρτζίλιους Αλέκνα, ο οποίος είναι ένας από τους θρύλους της δισκοβολίας και έχει ρεκόρ 73.88μ από το 2000.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταδόθηκε μέσω των social media η World Athletics και θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία επικύρωσης για να μπορέσει να θεωρηθεί επίσημο. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Αλέκνα έριξε αυτή την τεράστια βολή μόλις μία μέρα μετά την εξίσου τεράστια βολή της Γιαϊμέ Πέρεζ, από την Κούβα, που κατέγραψε την κορυφαία επίδοση των τελευταίων 35 ετών με 73.09μ.

WORLD RECORD

The oldest men’s world record in athletics has been broken 🔥

Mykolas Alekna has just thrown an astonishing 74.41m in the men’s discus 🇱🇹

He takes down Jürgen Schult’s mark of 74.08m from 1986 💥pic.twitter.com/3CejuqudpF

— AW (@AthleticsWeekly) April 14, 2024