﻿Βαρουφάκης Γερμανία: Το ΚΚΕ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου

Ανακοίνωση εξέδωσε υπέρ του Γιάνη Βαρουφάκη εξέδωσε το ΚΚΕ καταδικάζοντας την απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία του Γιάνη Βαρουφάκη, που αφορούσε τη συμμετοχή του σε εκδήλωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη. «Αυτό είναι το πολυδιαφημισμένο «κράτος δικαίου» και οι «ελευθερίες» της ΕΕ, που αφορούν μόνο τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου, μεταξύ των οποίων και η στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Αποδεικνύεται, επίσης, πόσο αδιέξοδες είναι οι αυταπάτες για τον «εκδημοκρατισμό» αυτής της φυλακής των λαών», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία του Γιάνη Βαρουφάκη, που αφορούσε τη συμμετοχή του σε εκδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Πρόκειται για απαράδεκτη ενέργεια που είναι σε συνέχεια της πρόσφατης παρεμπόδισης από τις γερμανικές αρχές της συμμετοχής κόσμου σε προγραμματισμένη εκδήλωση αλληλεγγύης στο Βερολίνο.

Αυτές είναι οι περίφημες αρχές της ΕΕ και των κρατών-μελών της. Αυτό είναι το πολυδιαφημισμένο «κράτος δικαίου» και οι «ελευθερίες» της ΕΕ, που αφορούν μόνο τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου, μεταξύ των οποίων και η στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Αποδεικνύεται, επίσης, πόσο αδιέξοδες είναι οι αυταπάτες για τον «εκδημοκρατισμό» αυτής της φυλακής των λαών. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο, μπροστά και στη μάχη των ευρωεκλογών να δεχθεί πλήγμα η ΕΕ των εγκλημάτων, του πολέμου και της αδικίας, μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις που την εξωραΐζουν και την υπηρετούν.

Yanis Varoufakis BANNED by Germany's Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.

They're so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany's complicity in the ongoing genocide in Gaza.

But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX

— DiEM25 (@DiEM_25) April 13, 2024