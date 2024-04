﻿Βαρουφάκης Γερμανία: Απαράδεκτη ενέργεια, λέει η Νέα Αριστερά

Για απαράδεκτη απόφαση της Γερμανίας, ενδεικτική της αυταρχικής και φιλοπόλεμης στροφής της Ευρώπης, κάνει λόγο η Νέα Αριστερά μετά την απαγόρευση εισόδου στον Γιάνη Βαρουφάκη. Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωση της, «είναι αδιανόητο το 2024 στην καρδιά της Ευρώπης να ανακοινώνονται τέτοιες απαγορεύσεις. Ιδίως την στιγμή που η Παλαιστίνη ισοπεδώνεται από το διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ».

Η απόφαση της Γερμανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα- ακόμα και διαδικτυακή ομιλία- τριών ακαδημαϊκών που θα μιλούσαν σε συνέδριο για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο, μεταξύ των οποίων ο Γιάνης Βαρουφάκης, είναι απαράδεκτη και ενδεικτική της αυταρχικής και φιλοπόλεμης στροφής που παίρνει η Ευρώπη.

Είναι αδιανόητο το 2024 στην καρδιά της Ευρώπης να ανακοινώνονται τέτοιες απαγορεύσεις. Ιδίως την στιγμή που η Παλαιστίνη ισοπεδώνεται από το διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ.

Yanis Varoufakis BANNED by Germany’s Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.

They’re so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany’s complicity in the ongoing genocide in Gaza.

But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX

— DiEM25 (@DiEM_25) April 13, 2024