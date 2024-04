Νεϊμάρ πόκερ: Έντονες αντιδράσεις για τον Βραζιλιάνο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα social media η στάση του Νεϊμάρ στην διάρκεια της γιορτής της κόρης του.

Η Μαβί έκλεισε έξι μήνες ζωής και ο Νεϊμάρ μαζί με την μητέρα της, Μπρούνα Μπιανκάρντι, αποφάσισαν να της κάνουν πάρτι για να το γιορτάσουν.

Ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου ήταν πολύ τρυφερός με την μικρή την οποία είχε ανεβάσει πάνω στο τραπέζι αλλά δεν είχε το μυαλό του 100% εκεί.

Δίπλα του πάνω στο τραπέζι είχε το κινητό και τον έπιασαν να παίζει πόκερ online. Είναι γνωστή η σχέση του και ο εθισμός του με το πόκερ και μάλιστα διαφημίζει και συγκεκριμένη εταιρεία που έχει σχέση με το online poker.

Nobody Is More Locked In Than Neymar Playing Poker In The Middle Of His Daughters Birthday Party https://t.co/JKdnKZfO2r pic.twitter.com/iQMndKhjcn

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 12, 2024