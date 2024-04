Βαρουφάκης Γερμανία: Απαγόρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας

Την απαγόρευση εισόδου όπως και κάθε πολιτικής δραστηριότητας στη Γερμανία επέβαλε το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών στον Γιάνη Βαρουφάκη, λόγω των θέσεών του για τον πόλεμο στο Ισραήλ. Στον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 απαγορεύτηκε ακόμη και η συμμετοχή σε ομιλιες μέσω της πλατφόρμας Zoom. Σημειώνεται ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν κεντρικός ομιλητής στο Παλαιστινιακό Συνέδριο στο Βερολίνο και την είδηση της απαγόρευσης από τη Γερμανία έκανε γνωστή στο Twitter ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25. «Το γερμανικό Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε “Betätigungsverbot” εναντίον μου: απαγόρευση κάθε πολιτικής δραστηριότητας. Όχι μόνο απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, αλλά και απαγόρευση συμμετοχής μέσω Zoom. Εδώ η ομιλία που τους ενόχλησε. Κρίνετε μόνοι σας» έγραψε ειδικότερα.

Στη συνέχεια ανέβασε και βίντεο στο Twitter με το οποίο ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών τού απαγόρευσε την είσοδο στη Γερμανία όπως και τη συμμετοχή σε κάθε ομιλία ακόμη μέσω της πλατφόρμας Zoom ή κάποιου άλλου βίντεο. Κι αυτό γιατί, λέει ο κ.Βαρουφάκης, λόγω ομιλίας «που δημοσίευσα στο μπλογκ μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Απαγορεύτηκε να εκφωνήσω αυτήν την ομιλία στο Παλαιστινιακό συνέδριο στο Βερολίνο, όπου η αστυνομία με τη σοφία που διαθέτει μπήκε στον χώρο και με τη βία διέλυσε την εκδήλωση». Μάλιστα στη συνέχεια του βίντεο αναρωτιέται εάν η Γερμανία αισθάνεται άνετα που στη δημοκρατία της συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ έκανε λόγο για προαναγγελία θανάτου των διαστάσεων της δημοκρατίας.

Yanis Varoufakis BANNED by Germany’s Interior Ministry from carrying out any political activity in Germany.

They’re so desperate to silence anyone who dares speak out against Germany’s complicity in the ongoing genocide in Gaza.

But DiEM25 and @mera25_de will never be silenced! pic.twitter.com/vr6b1OGPqX

— DiEM25 (@DiEM_25) April 13, 2024