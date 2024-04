Σεισμός Εύβοια: Αναστάτωση τα ξημερώματα

Nέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:36 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εύβοια.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου και το εστιακό βάθός ήτανσ τα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

