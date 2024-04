Λεμόνια συντήρηση: Το λάθος που κάνουμε όλοι

Τα λεμόνια είναι ένα φρούτο με πάρα πολλές χρήσεις στην κουζίνα, είστε σίγουροι ότι ξέρετε πώς να τα αποθηκεύετε και να τα συντηρείτε σωστά; Πώς τα αποθηκεύουμε συνήθως; Μόλις τα αγοράσουμε από το μανάβικο ή το σουπερμάρκετ, τα φυλάσσουμε απευθείας μέσα στο ψυγείο μας. Αυτό είναι μέγα λάθος, καθώς μειώνει τη διάρκεια ζωής τους, ενώ παράλληλα πιάνουν χώρο στο ψυγείο μας! Εκτός ψυγείου τα λεμόνια μπορούν να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση έως και 1 εβδομάδα. Ωστόσο, αν δεν τα χρησιμοποιούμε καθημερινώς και θέλουμε να τα έχουμε για περισσότερο διάστημα, πρέπει να τα βάλουμε στο ψυγείο. Πώς; Τα βάζουμε μέσα σε ένα δοχείο με αεροστεγές κλείσιμο ή μια σακούλα αποθήκευσης που κλείνει αεροστεγώς. Εννοείται ότι τόσο στο ψυγείο όσο και εκτός φροντίζουμε να είναι μακριά από τα φρούτα που παράγουν εθυλένιο, όπως οι ντομάτες και οι μπανάνες. Μπορούν να κρατήσουν έτσι για περίπου 1 μήνα μέσα στο ψυγείο.

Το κόλπο με το νερό

Αν θέλετε να τα κρατήσετε πολύ περισσότερο, τότε μπορείτε να γεμίσετε ένα μεγάλο μπολ και να βυθίσετε μέσα όσα χωράει (δεν θα είναι πολλά). Το νερό σφίγγει το εξωτερικό τους και τα διατηρεί ζουμερά. Αν αλλάζετε συχνά το νερό και δεν το ξεχνάτε, τα λεμόνια μπορούν έτσι να κρατήσουν μέχρι και 3 μήνες. Αλλά αυτή η λύση είναι λίγο επίφοβη και πιάνει και αρκετό χώρο, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει περιορισμένο αριθμό λεμονιών.

Πώς συντηρούμε τα χρησιμοποιημένα λεμόνια;

Πολλές συνταγές απαιτούν λίγο ή μισό λεμόνι. Τι κάνουμε με το υπόλοιπο; Πόσο κρατάει και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κρατήσουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα; Αφού κοπεί ένα λεμόνι, συντηρείται μόνο στο ψυγείο. Είτε το τυλίγουμε με μια διάφανη μεμβράνη είτε το τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Εδώ η διάρκεια ζωής τους περιορίζεται σε 2-3 μέρες.

Στην κατάψυξη

Για να έχουμε λεμόνι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούμε να στύψουμε τα λεμόνια και να γεμίσουμε παγοκύστες.

6 οφέλη των λεμονιών για την υγεία 🍋🍋🍋

Τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες και διάφορες ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι υπεύθυνα για διάφορα οφέλη για την υγεία. Στην πραγματικότητα, τα λεμόνια μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς, τον έλεγχο του βάρους και την υγεία του πεπτικού συστήματος. Το heathline συγκέντρωσε 6 τεκμηριωμένα οφέλη των λεμονιών για την υγεία.

1. Κάνουν καλό στην καρδιά

Τα λεμόνια είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C. Ένα λεμόνι παρέχει περίπου 31 mg βιταμίνης C, δηλαδή το 51% της ημερήσιας πρόσληψης αναφοράς (RDI). Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η βιταμίνη C που θεωρείται ότι κάνει καλό στην καρδιά σας. Οι φυτικές ίνες και οι φυτικές ενώσεις στα λεμόνια θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν σημαντικά ορισμένους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Για παράδειγμα, μια μελέτη αποκάλυψε ότι η κατανάλωση 24 γραμμαρίων εκχυλίσματος ινών εσπεριδοειδών καθημερινά για ένα μήνα μείωσε τα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Οι φυτικές ενώσεις που βρίσκονται στα λεμόνια – συγκεκριμένα η εσπεριδίνη και η διοσμίνη – έχει επίσης βρεθεί ότι μειώνουν τη χοληστερόλη.

2. Βοήθεια στον έλεγχο του βάρους

Τα λεμόνια προωθούνται συχνά ως τροφή για την απώλεια βάρους και υπάρχουν μερικές θεωρίες σχετικά με το γιατί συμβαίνει αυτό. Μια κοινή θεωρία είναι ότι οι διαλυτές ίνες πηκτίνης που περιέχουν διαστέλλονται στο στομάχι σας, βοηθώντας σας να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο. Τούτου λεχθέντος, δεν τρώνε πολλοί άνθρωποι τα λεμόνια ολόκληρα. Και επειδή ο χυμός λεμονιού δεν περιέχει πηκτίνη, τα ποτά με χυμό λεμονιού δεν θα προάγουν την πληρότητα με τον ίδιο τρόπο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση ζεστού νερού με λεμόνι θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Ωστόσο, το πόσιμο νερό είναι γνωστό ότι αυξάνει προσωρινά τον αριθμό των θερμίδων που καίτε, οπότε μπορεί να είναι το ίδιο το νερό που βοηθά στην απώλεια βάρους – όχι το λεμόνι.

Άλλες θεωρίες υποδηλώνουν ότι οι φυτικές ενώσεις στα λεμόνια μπορεί να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι φυτικές ενώσεις στα εκχυλίσματα λεμονιών μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη ή τη μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους με διάφορους τρόπους. Σε μια μελέτη, ποντίκια που ακολουθούσαν παχυντική δίαιτα έλαβαν πολυφαινόλες λεμονιού που εξήχθησαν από τη φλούδα. Αυτά πήραν λιγότερο βάρος και σωματικό λίπος από άλλα ποντίκια. Ωστόσο, καμία μελέτη δεν επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα απώλειας βάρους των συστατικών του λεμονιού στους ανθρώπους.

3. Πρόληψη πέτρας στα νεφρά

Οι πέτρες στα νεφρά είναι μικρά κομμάτια που σχηματίζονται όταν τα απόβλητα κρυσταλλώνονται και συσσωρεύονται στα νεφρά σας. Είναι αρκετά συχνές και οι άνθρωποι που τις παθαίνουν συχνά τις παθαίνουν επανειλημμένα. Το κιτρικό οξύ μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των λίθων στα νεφρά αυξάνοντας τον όγκο των ούρων και αυξάνοντας το pH των ούρων, δημιουργώντας ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για το σχηματισμό πέτρας στα νεφρά. Μόλις 1/2 φλιτζάνι (4 ουγγιές ή 125 ml) χυμός λεμονιού την ημέρα μπορεί να παρέχει αρκετό κιτρικό οξύ για να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού λίθων σε άτομα που τους έχουν ήδη εμφανίσει. Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν επίσης ότι η λεμονάδα προλαμβάνει αποτελεσματικά τις πέτρες στα νεφρά, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Άλλες μελέτες δεν έδειξαν καμία επίδραση. Ως εκ τούτου, περισσότερες καλά διεξαχθείσες μελέτες πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον ο χυμός λεμονιού επηρεάζει τον σχηματισμό πέτρας στα νεφρά.

4. Προστατεύει από την αναιμία

Η σιδηροπενική αναιμία είναι αρκετά συχνή. Εμφανίζεται όταν δεν λαμβάνετε αρκετό σίδηρο από τις τροφές που τρώτε. Τα λεμόνια περιέχουν λίγο σίδηρο, αλλά κυρίως προλαμβάνουν την αναιμία βελτιώνοντας την απορρόφηση του σιδήρου από τις φυτικές τροφές. Το έντερό σας απορροφά πολύ εύκολα το σίδηρο από το κρέας, το κοτόπουλο και τα ψάρια (γνωστός ως αιμικός σίδηρος), ενώ ο σίδηρος από φυτικές πηγές (μη αιμικός σίδηρος) όχι τόσο εύκολα. Ωστόσο, η απορρόφηση αυτή μπορεί να βελτιωθεί με την κατανάλωση βιταμίνης C και κιτρικού οξέος. Επειδή τα λεμόνια περιέχουν τόσο βιταμίνη C όσο και κιτρικό οξύ, μπορούν να προστατεύσουν από την αναιμία, εξασφαλίζοντας ότι απορροφάτε όσο το δυνατόν περισσότερο σίδηρο από τη διατροφή σας.

5. Μείωση του κινδύνου καρκίνου

Μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου. Ορισμένες μελέτες παρατήρησης διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τα περισσότερα εσπεριδοειδή έχουν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, ενώ άλλες μελέτες δεν διαπίστωσαν καμία επίδραση. Σε μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνες, πολλές ενώσεις από τα λεμόνια έχουν σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Ωστόσο, ενδέχεται να μην έχουν την ίδια επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι φυτικές ενώσεις που βρίσκονται στα λεμόνια – όπως το λιμονένιο και η ναρινγενίνη – θα μπορούσαν να έχουν αντικαρκινική δράση, αλλά αυτή η υπόθεση χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι το D-λιμονένιο, μια ένωση που βρίσκεται στο έλαιο λεμονιού, έχει όντως αντικαρκινικές ιδιότητες. Μια άλλη μελέτη χρησιμοποίησε πολτό από μανταρίνια που περιείχε τις φυτικές ενώσεις β-κρυπτοξανθίνη και εσπεριδίνη, οι οποίες βρίσκονται επίσης στα λεμόνια. Η μελέτη ανακάλυψε ότι οι ενώσεις αυτές εμπόδισαν την ανάπτυξη κακοήθων όγκων στη γλώσσα, τους πνεύμονες και το παχύ έντερο τρωκτικών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μια πολύ υψηλή δόση των χημικών ουσιών – πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα παίρνατε τρώγοντας λεμόνια ή πορτοκάλια. Ενώ ορισμένες φυτικές ενώσεις από τα λεμόνια και άλλα εσπεριδοειδή μπορεί να έχουν αντικαρκινικές δυνατότητες, δεν υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα λεμόνια μπορούν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο στους ανθρώπους.

6. Βελτιώνουν την πεπτική υγεία

Τα λεμόνια αποτελούνται από περίπου 10% υδατάνθρακες, κυρίως με τη μορφή διαλυτών φυτικών ινών και απλών σακχάρων. Η κύρια φυτική ίνα στα λεμόνια είναι η πηκτίνη, μια μορφή διαλυτής ίνας που συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου και να επιβραδύνουν την πέψη των σακχάρων και των αμύλων. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, για να λάβετε τα οφέλη των φυτικών ινών από τα λεμόνια, πρέπει να φάτε τον πολτό. Οι άνθρωποι που πίνουν χυμό λεμονιού, χωρίς τις φυτικές ίνες που βρίσκονται στον πολτό, θα χάσουν τα οφέλη των φυτικών ινών.