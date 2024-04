Κόκοτας νέα: Οι τελευταίες πληροφορίες για την υγεία του

Διασωληνωμένος για 16η ημέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» βρίσκεται ο Δημήτρης Κόκοτας. Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μετά την ανακοπή και το έμφραγμα που υπέστη, αναφέρουν πως η κατάστασή του είναι σταθερή, ωστόσο οι γιατροί προχώρησαν σε τραχειοστομία. Συγκεκριμένα όπως ανέφερε και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για να καταφέρουν να τον αποσωληνώσουν.

«Είναι σταθερός. Αυτά μπορούμε να πούμε, γιατί και η οικογένεια δεν θέλει να λέμε πολλά πράγματα. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Σταδιακά, επειδή είναι άρρωστοι της Μονάδας θέλουν τον χρόνο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ματίνα Παγώνη. Ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε δύο αξονικές εγκεφάλου, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να είναι ενθαρρυντικά.

Επιπλέον, η κ. Παγώνη ανέφερε πως υπάρχει όριο στις μέρες που ένας ασθενής μπορεί να παραμείνει διασωληνωμένος και αυτό ανέρχεται από 14 έως 17 ημέρες ανάλογα με την περίπτωση και τον ασθενή, και αυτός είναι και ο λόγος που έγινε τραχειοστομία στον Δημήτρη Κόκοτα. Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν κατά τη διάρκεια προβών για το show Just the 2 of Us στο οποίο συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αφού κάλεσε ασθενοφόρο διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.