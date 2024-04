ΟΗΕ για κλιματική αλλαγή: Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις πρέπει να επισπεύσουν τις δράσεις για το περιβάλλον

Δύο χρόνια περιθώριο έχουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί ηγέτες προκειμένου να αποτρέψουν μία χειρότερη κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, Σάιμον Στιλ, σε ομιλία που έδωσε για το κλίμα, την Τετάρτη 10 Απριλίου. Ο ίδιος ανέφερε πως η επιδείνωση του κλίματος δεν αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα των πολιτικών και προέτρεψε τις χώρες της G20 σε μία νέα οικονομική συμφωνία που θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σημείωσε μάλιστα πως δεν γίνεται να υποβιβάζεται σε δεύτερη θέση μία συνθήκη η οποία πρόκειται να καταστρέψει κάθε οικονομία.

Απευθυνόμενος στις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δήλωσε πως είναι αδύνατον να μην συμφωνούν σε μία κοινή γραμμή σχετικά με το κλίμα εξαιτίας των γεωπολιτικών ζητημάτων, όπως είναι οι εν εξελίξει πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα, καθώς στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στο Σάο Πάολο δεν υπήρξε καμία ολοκληρωμένη ανακοίνωση, λόγω διαφωνιών. Ανέφερε πως η επίλυση αυτού του ζητήματος θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, όπως ήταν και η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή των χωρών της G7 οι οποίες αποτελούν τους βασικούς μετόχους της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, καθώς είναι απαραίτητη η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ενεργειακή τους μετάβαση και την προσαρμογή στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

❌Myth: A few degrees of global warming are not a big deal.

✅Fact: Every bit of warming worsens the impacts of the climate crisis on people & planet.

Climate change misinformation is a risk to everyone.

We can all help stop it.

— United Nations (@UN) April 11, 2024